Bu Manzara Görsellerinin Hangi Oyuna Ait Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?

Refleks ve koordinasyonu arttıran, sosyal etkileşimi sağlayan, yaratıcılığı geliştiren ve en önemlisi eğlendirerek stresi attıran oyunlar ile sizlerleyiz. Görüntüleri ve efektleri ile oyunlar çekici hale gelir. Hikayenin içerisine girer ve bir anda oyunun karakteri olursunuz. Bakalım bu manzaralardan oyunu tanıyabilecek misiniz?