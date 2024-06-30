Bu Manzara Görsellerinin Hangi Oyuna Ait Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?
Bu Manzara Görsellerinin Hangi Oyuna Ait Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?
Refleks ve koordinasyonu arttıran, sosyal etkileşimi sağlayan, yaratıcılığı geliştiren ve en önemlisi eğlendirerek stresi attıran oyunlar ile sizlerleyiz. Görüntüleri ve efektleri ile oyunlar çekici hale gelir. Hikayenin içerisine girer ve bir anda oyunun karakteri olursunuz. Bakalım bu manzaralardan oyunu tanıyabilecek misiniz?
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1. İlk olarak mükemmel hikayesi olan bir oyun ile başlayalım. Sizce bu karanlık manzara hangi oyuna ait?
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2. Yine keşfe dayalı bir macera oyunu ile karşınızdayız. Bakalım hangi oyun olduğunu biliyor musunuz?
3. Sakinleştirici bir manzara ve sakinleştirici bir oyun... Hangi oyundan bir manzara?
4. Role Playing tarzda olan bir oyundan alınan bu manzara sizce hangisine ait?
5. Karakter yaratıp bir de hayatını yönetiyorsunuz. Bence yeterince ipucu verdim. Sizce bu güzel görüntü hangi oyundan?
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6. Hmm gerici bir manzara! Hangi oyuna ait olabilir?
7. Eğlenceli gözüken bu manzara hangi oyundan alınmış olabilir?
8. Mitolojiyi seviyorsanız bu oyuna kesinlikle bakmalısınız! Bu değişik manzara hangi oyuna ait olabilir?
9. Çevrimiçi şekilde delice oynayabileceğiniz bir oyundan manzara. Hangi oyun olduğunu tahmin edebilir misiniz??
10. Hikaye odaklı olan ve karakter gelişimini görebildiğiniz bir oyundan manzara. Tahmin edin hangi oyundan alınmıştır?
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