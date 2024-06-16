Sesi Köklemeye Yavaştan Başlayalım: Buram Buram Yaz Kokan 12 Şarkı
Sesi Köklemeye Yavaştan Başlayalım: Buram Buram Yaz Kokan 12 Şarkı
Bazı şarkılar vardır ki sözlerinde yazla ilgili bir şey olmasa bile teması buram buram yaz kokar. Bu şarkıları dinlediğimizde beraberinde mutluluğa da kavuşmuş oluruz. Bu liste o şarkılara özel!
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1. Yalın - Yeniden
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2. KÖFN - ZAR ZOR
3. Bora Duran - Sana Doğru
4. Melis Kar - Yatıya
5. Ezhel - Bul Beni
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6. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma
7. Mabel Matiz - Fan
8. Yaşar - Kumralım
9. Berksan ft.Hande Yener - Haberi Var Mı?
10. Simge - Ben Bazen
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