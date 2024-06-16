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Sesi Köklemeye Yavaştan Başlayalım: Buram Buram Yaz Kokan 12 Şarkı

etiket Sesi Köklemeye Yavaştan Başlayalım: Buram Buram Yaz Kokan 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 11:01

Bazı şarkılar vardır ki sözlerinde yazla ilgili bir şey olmasa bile teması buram buram yaz kokar. Bu şarkıları dinlediğimizde beraberinde mutluluğa da kavuşmuş oluruz. Bu liste o şarkılara özel!

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1. Yalın - Yeniden

2. KÖFN - ZAR ZOR

3. Bora Duran - Sana Doğru

4. Melis Kar - Yatıya

5. Ezhel - Bul Beni

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6. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma

7. Mabel Matiz - Fan

8. Yaşar - Kumralım

9. Berksan ft.Hande Yener - Haberi Var Mı?

10. Simge - Ben Bazen

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11. Edis - Martılar

12. Kenan Doğulu - Çakkıdı

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