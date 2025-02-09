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Bu Listede Yenisi de Var Eskisi de! 2025'te Mutlaka Oynaman Gereken 12 Oyun

etiket Bu Listede Yenisi de Var Eskisi de! 2025'te Mutlaka Oynaman Gereken 12 Oyun

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 13:01

Merhaba oyuncu dostum! 2025'e girmemizle birlikte oyun dünyası yine coştu, yeni yapımlar ve eski efsaneler tekrar gündemde! İster zorlu bir oyuncu ol, ister zaman zaman oyun oynamaktan keyif alan biri; bu liste seni ekrana kilitleyecek. Hem 2025'in yeni hit oyunları hem de zamana meydan okuyan klasikler burada! Hazır mısın? Hadi dalıyoruz!

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1. Starfield

1. Starfield

Bethesda'nın 25 yıl sonra çıkardığı yeni oyun Starfield, 2023'te oyuncuların kalbini fethetti. Ama bu oyunu 2025'te de listemize almamızın sebebi basit: Sonsuz bir uzay macerası sunması! 1000'in üzerinde gezegenin bulunduğu bu RPG'de dilediğin görevleri yapabilir, uzay gemisi tasarlayabilir ya da korsanlık yapabilirsin. Uzayda yalnız hissetmek bir yana, NPC'ler sayesinde derin hikayelerle karşılaşıyorsun. Hem Fallout sevenler, hem de Skyrim hayranları için biçilmiş kaftan!

2. Baldur's Gate 3

2. Baldur's Gate 3

2023'te çıkan bu oyun, Larian Studios'un RPG düzeyini bambaşka bir seviyeye taşımasıyla dillere destan oldu. Dungeons & Dragons kurallarına sadık kalan Baldur's Gate 3, oyuncularına her kararın önemli olduğu bir hikâye sundu. Bu oyun sadece bir RPG değil, adeta bir sanat eseri! 2025'te bile etkisi geçmedi; karakter derinliği, etkileyici diyaloglar ve zengin oyun dünyasıyla seni yeniden ekrana bağlayacak

3. The Last of Us Part II: Remastered

3. The Last of Us Part II: Remastered

Ellie ve Joel'un unutulmaz hikayesi, PlayStation 5'e remastered versiyonuyla geri döndü! Naughty Dog, bu oyunla sadece harika grafikler sunmakla kalmıyor; 2025'te bile duygularının rollercoaster'a binmesini sağlıyor. Yeni grafik teknolojileriyle Boston ve Seattle daha da güzel, ancak unutma, bu dünya hala çok acımasız. Hikâye mi? Her zamanki gibi seni hüzne boğacak!

4. Hogwarts Legacy

4. Hogwarts Legacy

Büyücülük dünyasını keşfetmek isteyenlerin yıllardır beklediği oyun nihayet geldi! Hogwarts Legacy, 1800'lerin Hogwarts'ında geçen bir RPG olarak oyunculara büyülü bir macera sunuyor. Kendine özel karakterini yarat, derslere katıl ve büyü dünyasında tehlikeli görevleri yerine getir. Harry Potter hayranlarının hayallerini gerçekleştiren bu oyun, 2025'te bile listelerde kalmaya devam ediyor.

5. Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC

5. Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC

FromSoftware, Elden Ring'in devasa dünyasını 2025'te çıkardığı Shadow of the Erdtree DLC'si ile daha da genişletti. Gölgelerle kaplı yeni bölgeler, karşı konulamaz boss dövüşleri ve sır dolu hikaye... Hazır mısın? Bu DLC seni saatlerce ekrana kilitleyecek.

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6. Hades II

6. Hades II

Supergiant Games’in 2020'de çıkardığı Hades’in devam oyunu olan Hades II, 2024’te fırtına gibi esti. Bu kez Zagreus yerine, Persephone’nin hikâyesine dalıyoruz. Mitolojik tanrılarla yüzleşmek, harika bir anlatı ve inanılmaz akıcı dövüş mekanikleriyle birleşiyor. Hades II, oyuncuları saatlerce ekran başında tutmayı başarıyor.

7. Civilization VII

7. Civilization VII

Dünyanın en çok oynanan 4X strateji oyunlarından biri olan Civilization serisinin yeni oyunu, oyuncuları daha zorlu bir dünya ile karşılıyor. Yeni mekanikler ve geliştirilmiş yapay zeka ile strateji severlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Yeni ve çok konuşulan Civilization oyununun 11 Şubat 2025 tarihinde çıkması bekleniyor.

8. Spider-Man 2

8. Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man serisinin devam oyunu olan Spider-Man 2, 2024'te çıkıp herkesin gönlünü fethetti. Bu kez hem Peter Parker hem de Miles Morales olarak oynayabiliyorsun. New York sokaklarında örümcek ağı gibi dolanmak, yeni düşmanlarla yüzleşmek ve etkileyici bir hikâyeyi deneyimlemek için mükemmel bir seçenek. Örümcek hislerin 'Bu oyunu oyna!' diyor.

9. Ghost of Yotei

9. Ghost of Yotei

Japon mitolojisinin zenginliği ile samurayların onuruna odaklanan Ghost of Yotei, 2025'te piyasaya çıkan en dikkat çekici oyunlardan biri. Oyun, Japonya'nın Hokkaido bölgesinde yer alan ve 'Yotei Dağı' adıyla bilinen bir bölgede geçiyor. Antik bir lanet, bölgeyi kasıp kavururken, oyuncular bir samuray olarak hem doğaüstü tehditlerle hem de yerel çatışmalarla yüzleşiyor.

10. Mafia: The Old Country

10. Mafia: The Old Country

Mafia serisi, organize suç temasıyla oyuncuların gönlünde taht kurmuştu. Mafia: The Old Country, seriyi İtalya'nın zengin ama tehlikeli topraklarına taşıyor. 1920'lerin Sicilya'sında geçen bu oyun, bir mafya ailesinin yükselişini ve düşüşünü konu alıyor. Oyuncular, küçük çaplı bir suçludan mafya liderine dönüşen bir karakterin hikayesini deneyimliyor. Mafia serisinin köklerine dönerek daha hikaye odaklı bir deneyim sunması, bu oyunu özel kılıyor. Eğer klasik bir mafya öyküsü arıyorsan ve 1920’lerin büyüleyici atmosferini yaşamak istiyorsan, bu oyun tam sana göre!

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11. Avowed

11. Avowed

13 Şubat'ta çıkması planlanan Avowed, Obsidian Entertainment'ın The Outer Worlds ve Pillars of Eternity gibi başarılı oyunlardan sonra geliştirdiği, devasa bir açık dünyaya sahip RPG oyunudur. Avowed, fantastik bir dünya olan Eora'da geçiyor ve oyuncuları büyü, kılıç dövüşleri ve derin bir hikayenin tam merkezine koyuyor. Living Lands adlı bir adada geçen hikâye, yerel bir salgının gizemlerini çözmeye odaklanıyor. Oyuncular, çevredeki halkların kültürlerini keşfederken tehlikeli düşmanlarla ve zorlu kararlarla karşılaşıyor.

12. Kingdom Come: Deliverance 2

12. Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance, 2018 yılında çıkış yaptığında oyunculara, orta çağ Bohemya'sında geçen gerçekçi bir rol yapma deneyimi sundu. Karmaşık dövüş mekanikleri, detaylı hikaye anlatımı ve dönemin tarihsel doğruluğuyla büyük övgü aldı. Şimdi, bu harika oyunun devamı yolda! Orta çağ tarihine olan sadakatiyle öne çıkıyor. Ejderhalar ya da büyü yerine, dönemin gerçekçi zorluklarına ve gündelik yaşamına odaklanan bir RPG deneyimi sunuyor. Özellikle tarih meraklıları ve detaylı rol yapma oyunlarını sevenler için bu oyun büyük bir heyecan kaynağı.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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