Bu Listede Yenisi de Var Eskisi de! 2025'te Mutlaka Oynaman Gereken 12 Oyun

2023'te çıkan bu oyun, Larian Studios'un RPG düzeyini bambaşka bir seviyeye taşımasıyla dillere destan oldu. Dungeons & Dragons kurallarına sadık kalan Baldur's Gate 3, oyuncularına her kararın önemli olduğu bir hikâye sundu. Bu oyun sadece bir RPG değil, adeta bir sanat eseri! 2025'te bile etkisi geçmedi; karakter derinliği, etkileyici diyaloglar ve zengin oyun dünyasıyla seni yeniden ekrana bağlayacak