Bu Listede Yenisi de Var Eskisi de! 2025'te Mutlaka Oynaman Gereken 12 Oyun
Bu Listede Yenisi de Var Eskisi de! 2025'te Mutlaka Oynaman Gereken 12 Oyun
Merhaba oyuncu dostum! 2025'e girmemizle birlikte oyun dünyası yine coştu, yeni yapımlar ve eski efsaneler tekrar gündemde! İster zorlu bir oyuncu ol, ister zaman zaman oyun oynamaktan keyif alan biri; bu liste seni ekrana kilitleyecek. Hem 2025'in yeni hit oyunları hem de zamana meydan okuyan klasikler burada! Hazır mısın? Hadi dalıyoruz!
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1. Starfield
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2. Baldur's Gate 3
3. The Last of Us Part II: Remastered
4. Hogwarts Legacy
5. Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC
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6. Hades II
7. Civilization VII
8. Spider-Man 2
9. Ghost of Yotei
10. Mafia: The Old Country
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11. Avowed
12. Kingdom Come: Deliverance 2
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