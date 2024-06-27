Bu Liste Ağır Depresiflik İçeriyor: Gece Tek Başına Uzanırken Asla Açmaman Gereken 12 Şarkı
Bu Liste Ağır Depresiflik İçeriyor: Gece Tek Başına Uzanırken Asla Açmaman Gereken 12 Şarkı
Bazı şarkılar vardır ki gece geç saatlerde acısı daha da ağır gelir, insanın tavana boş gözlerle bakmasına sebep olur. Seni uyarmış olalım, bu listedeki tüm şarkılar o türden...
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1. Hande Yener - Bir Bela
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2. İzel - Düşer O
3. Seksendört - Anlayamazsın
4. Emre Altuğ - Neyleyim
5. Dedublüman - Çözemezsin
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6. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar
7. Teoman - Çoban Yıldızı
8. Cem Adrian & Mark Eliyahu - KÜL
9. Kahraman Deniz - Suç Mahalli
10. Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam
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