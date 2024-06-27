Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Liste Ağır Depresiflik İçeriyor: Gece Tek Başına Uzanırken Asla Açmaman Gereken 12 Şarkı

etiket Bu Liste Ağır Depresiflik İçeriyor: Gece Tek Başına Uzanırken Asla Açmaman Gereken 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 11:16

Bazı şarkılar vardır ki gece geç saatlerde acısı daha da ağır gelir, insanın tavana boş gözlerle bakmasına sebep olur. Seni uyarmış olalım, bu listedeki tüm şarkılar o türden...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hande Yener - Bir Bela

2. İzel - Düşer O

3. Seksendört - Anlayamazsın

4. Emre Altuğ - Neyleyim

5. Dedublüman - Çözemezsin

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar

7. Teoman - Çoban Yıldızı

8. Cem Adrian & Mark Eliyahu - KÜL

9. Kahraman Deniz - Suç Mahalli

10. Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Melike Şahin - Uykumun Boynunu Bükme

12. Selin - Yalancı Bahar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın