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Bu İndirim Kaçmaz: Tchibo 4'lü Filtre Kahve Kağıdındaki Fırsatı Hemen Keşfedin!

etiket Bu İndirim Kaçmaz: Tchibo 4'lü Filtre Kahve Kağıdındaki Fırsatı Hemen Keşfedin!

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 16:31

Kahveye en çok yakışan mevsimler sonunda geldi. Sonbaharla bütünleşen kahve sevdalıları için bu mevsimler bir başka güzel. Hafif yağmur yağarken kahveden daha güzel bir eşlikçi olabilir mi? Favoriniz her zaman filtre kahveyse o zaman size kağıt şart. Tchibo'nun filtre kahve kağıdının avantajlı paketi size çok iyi gelecek! Bu avantajlı paketi gelin birlikte inceleyelim...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Kahve sevenlerin en sevdiği mevsimler geldi. Havaların soğuduğu bu zamanlarda kahve içmenin keyfi bir başka tabii.

Her mevsim kahve içiyor ama sonbaharda kahveyi bir başka seviyorsanız o zaman siz de bizdensiniz!

Tercihiniz filtre kahveden yanaysa, o zaman filtre kahve kağıdı size şart!

Tüm kahveleri seviyorsunuz ama filtre kahvenin yeri sizde bir ayrı, biliyoruz. Filtre kahve demlerken kağıt gerekiyor. Bu kağıtları indirimlerden toplu alarak tasarruf edebilirsiniz. 

Sizin için Tchibo'nun kampanyalı filtre kahve kağıtlarını inceledik!

Filtre Kahve Kağıdı

Filtre Kahve Kağıdı

Tek pakette 80 tane olan filtre kahve kağıdı neredeyse her kahve makinesine uygun. 4 numara olan filtre kahve kağıdı ekstra ince yapısıyla kahvenizin tam tadını almanızı sağlıyor. Tchibo filtre kahve kağıdı beyaz yüksek kaliteli kağıttan üretilmiş. İnce gözenekli kağıt gerçek kahve sevenler için ideal.

Şu an 69.90 TL olan filtre kahve kağıdı ile kahvenin tadına varacaksınız!

Filtre Kahve Kağıdı

Tchibo İndirim Günleri

Filtre Kahve Kağıdı

Filtre Kahve Kağıdı

4 tane gelen filtre kahve kağıdının her birinde 80 tane var. Yani bu seti aldığınızda toplam 320 tane filtre kahve kağıdınız oluyor. 4 numara olan kahve kağıdı kahvenin tadını derinden hissetmek isteyenlerin tercih edebileceği bir ürün. Hemen hemen her makineye uygun olduğu için gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Daha lezzetli kahveler içmek için ekstra ince bir tasarımı var. 

İndirimli kahve kağıdını stok yapmak için şimdi tam sırası. %18 indirime giren kahve kağıdı normalde 269,90 TL. İndirimli fiyatı ise 219,90 TL.

Filtre Kahve Kağıdı

Tchibo İndirim Günleri
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