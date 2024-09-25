Bu İndirim Kaçmaz: Tchibo 4'lü Filtre Kahve Kağıdındaki Fırsatı Hemen Keşfedin!

4 tane gelen filtre kahve kağıdının her birinde 80 tane var. Yani bu seti aldığınızda toplam 320 tane filtre kahve kağıdınız oluyor. 4 numara olan kahve kağıdı kahvenin tadını derinden hissetmek isteyenlerin tercih edebileceği bir ürün. Hemen hemen her makineye uygun olduğu için gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Daha lezzetli kahveler içmek için ekstra ince bir tasarımı var.

İndirimli kahve kağıdını stok yapmak için şimdi tam sırası. %18 indirime giren kahve kağıdı normalde 269,90 TL. İndirimli fiyatı ise 219,90 TL.

Filtre Kahve Kağıdı