Bu İlginç YouTube Kanallarından Hangisi Sana Göre?
YouTube, artık yalnızca video izleme platformu değil; bir yaşam biçimi, bir kaçış rotası ve çoğu zaman bir terapi alanı. Kimimiz gizemli vakaları izlerken saatlerin nasıl geçtiğini anlamayız, kimimiz bilinmeyen gerçekler başlıklarına gözümüz kapalı tıklar, kimimiz de içten bir sohbet videosuyla günün yorgunluğunu atar. Ve bazılarımız var ki 1 hafta boyunca sadece mavi şeyler yedim gibi videolarla hem eğlenir hem de absürtlükten keyif alır.
Peki, YouTube’daki bu dev içerik deryasında senin karakterine, alışkanlıklarına ve ruh haline en uygun kanal tarzı hangisi?
Bu testte eğlenceden bilgiye, samimiyetten deliliğe kadar uzanan içerik türlerini analiz edecek, sana en uygun YouTube kanalını keşfedeceğiz. Test sonunda kendini sadece bir içerikte değil, bir video dünyasında bulacaksın. Hazırsan ekran parlaklığını ayarla, modunu yakala ve başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek işe başlayalım.
2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. İlk olarak YouTube’da izlemekten en çok keyif aldığın video türü hangisi?
4. Tavsiye ya da ders alacağın nitelikte bir video izlediğinde ilk düşüncen genelde ne olur?
5. Gece yatmadan önce YouTube videoları izlemek günlük rutinin bir parçası mı?
6. Aşağıdaki video başlıklarından hangisi seni anında videoya çeker?
7. Öyleyse sana göre YouTube’daki bir içerikte en önemli kriter nedir?
8. İzlediğin videolardan ilham alıp kendi hayatında da uyguladığın oldu mu?
9. Peki seni daha çok aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
10. Aşağıdaki senaryolardan hangisi seni daha çok cezbetti?
11. Son olarak YouTube algoritması seni çok iyi tanıyor ve önerdiği her video tam sana göre oluyor mu?
Senin izlemeye bayılacağın kanal: Veritasium
Seni ekrana kilitleyecek olan kanal: MrBallen
Sana en iyi gelecek olan o kanal: Yes Theory
Senin için ideal kaçış noktası: Jenn Im
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