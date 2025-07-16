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Bu İlginç YouTube Kanallarından Hangisi Sana Göre?

etiket Bu İlginç YouTube Kanallarından Hangisi Sana Göre?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 20:01

YouTube, artık yalnızca video izleme platformu değil; bir yaşam biçimi, bir kaçış rotası ve çoğu zaman bir terapi alanı. Kimimiz gizemli vakaları izlerken saatlerin nasıl geçtiğini anlamayız, kimimiz bilinmeyen gerçekler başlıklarına gözümüz kapalı tıklar, kimimiz de içten bir sohbet videosuyla günün yorgunluğunu atar. Ve bazılarımız var ki 1 hafta boyunca sadece mavi şeyler yedim gibi videolarla hem eğlenir hem de absürtlükten keyif alır.

Peki, YouTube’daki bu dev içerik deryasında senin karakterine, alışkanlıklarına ve ruh haline en uygun kanal tarzı hangisi?

Bu testte eğlenceden bilgiye, samimiyetten deliliğe kadar uzanan içerik türlerini analiz edecek, sana en uygun YouTube kanalını keşfedeceğiz. Test sonunda kendini sadece bir içerikte değil, bir video dünyasında bulacaksın. Hazırsan ekran parlaklığını ayarla, modunu yakala ve başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek işe başlayalım.

2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?

3. İlk olarak YouTube’da izlemekten en çok keyif aldığın video türü hangisi?

4. Tavsiye ya da ders alacağın nitelikte bir video izlediğinde ilk düşüncen genelde ne olur?

5. Gece yatmadan önce YouTube videoları izlemek günlük rutinin bir parçası mı?

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6. Aşağıdaki video başlıklarından hangisi seni anında videoya çeker?

7. Öyleyse sana göre YouTube’daki bir içerikte en önemli kriter nedir?

8. İzlediğin videolardan ilham alıp kendi hayatında da uyguladığın oldu mu?

9. Peki seni daha çok aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

10. Aşağıdaki senaryolardan hangisi seni daha çok cezbetti?

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11. Son olarak YouTube algoritması seni çok iyi tanıyor ve önerdiği her video tam sana göre oluyor mu?

Senin izlemeye bayılacağın kanal: Veritasium

Senin izlemeye bayılacağın kanal: Veritasium

Senin için bir video, sadece vakit geçirmek için değil; zihin açmak için var. Rastgele içerikler yerine, düşünmeni sağlayan, bakış açını genişleten ve sana “Bunu daha önce neden düşünmedim?” dedirten videolarla besleniyorsun.

Veritasium tam da senin ruhuna hitap eden bir kanal. Karmaşık bilimsel veya toplumsal konuları sade ama etkileyici bir anlatımla sunan Derek, her videosunda bilginin görsel hali gibi. Fiziğin neden sezgilerimize aykırı olduğunu, istatistikle algının nasıl çarpıştığını ya da bir deneyin neden beklediğimiz gibi sonuçlanmadığını anlamak sana ciddi haz veriyor.

Seni ekrana kilitleyecek olan kanal: MrBallen

Seni ekrana kilitleyecek olan kanal: MrBallen

Senin izleme keyfin “şimdi ne olacak?” sorusunun peşinden gider. Duyduğun hikâyenin gerçek olduğunu bilmek, seni daha da içine çeker. Gizem, cinayet, paranormal olaylar ya da çözülememiş vakalar… İzlediğin içerik, zihninde yankı bırakmalı.

MrBallen, tam senlik! Videoları bir podcast gibi başlayıp, kısa film gibi bitiyor. Anlatımı o kadar sürükleyici ki, başta sakin başlasan bile kendini koltuk kenarında buluyorsun. Gerçek olaylara dayanan gizemli ve karanlık anlatımı tam olarak senin sinir uçlarına hitap ediyor.

Sana en iyi gelecek olan o kanal: Yes Theory

Sana en iyi gelecek olan o kanal: Yes Theory

Sen izlediğin içerikten sadece eğlenmek değil, ilham almak istersin. Yeni bir ülkeye gitmek, tanımadığın biriyle sohbete başlamak, konfor alanından çıkmak… Tüm bunlar sana ilginç gelmekten öte, ben de yapmalıyım hissi uyandırır.

Yes Theory, tam sana göre çünkü sadece içerik üretmiyor; bir felsefe yayıyor. “Seek Discomfort” mottosuyla sınırlarını zorlayan bu ekip, gerçek bağlantılar kurmayı, insanları bir araya getirmeyi ve cesareti yaymayı misyon ediniyor. İzlerken hem keyif alırsın hem de “ben niye hâlâ harekete geçmiyorum?” diye içten içe dürtü hissedersin.

Senin için ideal kaçış noktası: Jenn Im

Senin için ideal kaçış noktası: Jenn Im

Senin için YouTube yalnızca bilgi ya da eğlence kaynağı değil, aynı zamanda bir içsel konfor alanı. Günün sonunda sakinleşmek, tatlı bir sohbet dinlemek, birilerinin deneyimlerinden ilham almak sana çok iyi geliyor. Anlatanın içten olması, gösteriş yerine sadeliği seçmesi senin için çok değerli.

Jenn Im’in videoları tıpkı sıcak bir çay gibi: sade, içten ve samimi. Kimi zaman yaşam üzerine düşüncelere dalıyor, kimi zaman seyahatlerini ve deneyimlerini paylaşıyor. Estetik anlatımı ve duygusal derinliğiyle seni yormadan içine çekiyor. Onu izlemek, günün stresinden arınıp zihnini dinlendirmek gibi.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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