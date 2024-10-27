Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Bu Hafta Sonu Misafirlerine Hazırlaman Gereken Menü Testin Sonunda!

etiket Bu Hafta Sonu Misafirlerine Hazırlaman Gereken Menü Testin Sonunda!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 20:31

Hafta sonu yemekleri de misafirleri de oldukça özeldir. Bu testin sonunda hafta sonu misafirlerine hazırlaman gereken menüyü söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Misafirlerin hangi tattaki yiyecekleri daha çok sever?

2. Sence hangi tür yemekler misafirlerinin ilk tercihi olur?

3. Hangisi seni daha fazla heyecanlandırır?

4. Hangisi mutfaktaki seni daha iyi yansıtıyor?

5. Misafirlerin diyet kısıtlamaları veya alerjileri var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Misafirlerin yemek masasında hangi içecekleri tercih ettiğini biliyor musun?

7. Misafirlerin yemek masasında hangi tür mezeleri veya atıştırmalıkları tercih ettiğini biliyor musun?

8. Misafirlerin hangi tür ana yemekleri tercih ediyor?

9. Yaptığın yemeğin kim için olduğu senin için önemli midir?

Kuşkonmazlı Somon Fileto ve Izgara Sebze ve Mantar!

Kuşkonmazlı Somon Fileto ve Izgara Sebze ve Mantar!

Misafirlerin bu menüye aşık olacak!

Kuşkonmazlı Somon Fileto

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 180 - 200°C

Malzemeler:

  • 500 gram kuşkonmaz

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 4 somon fileto, donmuş

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayıp sert uçlarını kesip atın ve zeytinyağı ve tuz ile tatlandırın.

2. Dondurulmuş somon filetoları soğuk suyun altına tutun ve ardından kurulayıp tuz ile tatlandırın.

3. Kuşkonmazları cihazın sol haznesine, balık filetoları da sağ haznesine yerleştirin. Sol hazne için 12 dakika 200 derece, sağ hazne için 15 dakika 200 derece ayarı yapın ve her iki sepeti de aynı anda çalıştırın.

4. Süre sonunda her ikisi de güzelce pişen yemeklerinizi servis tabaklarına alın.

Izgara Sebze ve Mantar

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

- 200 gram kabak

- 200 gram patlıcan

- 200 gram kırmızı dolma biber

- 100 gram kırmızı soğan

- 100 gram mantar

- 0,5 çay kaşığı tuz

- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabağı yıkayın, halka halka dilimleyin. Patlıcanı da yıkayıp onu da dilimleyin.

2. Kırmızı dolmalık biberi yıkayın, sapını ve çekirdeklerini çıkarıp şeritler halinde kesin. Kırmızı soğanı soyun ve halkalar halinde kesin.

3. Mantarları fırçayla temizleyin ve büyük olacak şekilde ikiye bölün. Tüm malzemeleri bir kaseye aktarın, içine tuz ve zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.

4. Izgara aksesuarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. Cihazı belirtilen ayarlarda önceden ısıtın.

5. Sebzelerle mantarları dilerseniz cihazın iki sepetine aynı anda pay edin, dilerseniz bir yanda başka bir tarif yaparken diğer tarafta sebzelerinizi ızgaralayın.

Şimdiden afiyet olsun!

Soslu kanat ve Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

Soslu kanat ve Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

Soslu kanat

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 27 dakika

Pişirme derecesi: 160 - 180 °C

Malzemeler:

  • 1,5 kg tavuk kanadı

  • Süt

  • Yoğurt

  • Yağ

  • Salça

  • Tuz

Yapılışı:

1. Önce sosu için tavuk kanadı dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın.

2. Tavuk kanatlarını bu sosa iyice bulayın ve bu şekilde buzdolabında biraz dinlendirin.

3. Bekleyen tavukları istediğiniz hazneye koyup 160 derecede 12 dakika pişirin.

4. Süre sonunda ters çevirip ayarı 180 derecede 15 dakika yapın ve bu şekilde pişirin.

Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 30 gram balkabağı tohumu

  • 2 nektarin

  • 1 çay kaşığı bal

  • 50 gram roka

  • 50 gram semiz otu

  • 50 gram feta peyniri

  • 1 çay kaşığı balzamik kreması

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabak çekirdeklerini cihazın sol sepetine yayın ve 3 dakika 200 derece ayarını yapın.

2. Nektarinleri yıkayıp ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra üzerine bal dökün ve bu şekilde sağ tavaya koyup 5 dakika 200 derece ayarını yapın. Dokunmatik dijital menü üzerinden ayarları yapın ve her iki tavayı da aynı anda çalıştırmaya başlayın.

3. Bir yandan diğer salatalık malzemeleri ve balzamik sos, feta peyniri, zeytinyağı, tuz karabiberi bir kasede karıştırın.

4. Nektarinler ve kabak çekirdekleri kavrulduktan sonra bunları da salatanın üzerine serpiştirin. 

Afiyet olsun!

Kore esintili dana köfte ve kabak spagetti!

Kore esintili dana köfte ve kabak spagetti!

Hafta sonu misafirlerine hazırlaman gereken o menü işte burada!

Dana köfte: 

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 taze soğan

  • 600 gram sığır kıyması

  • 2 yemek kaşığı tamari sos

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 70 gram tamari sosu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 70 mililitre su

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

Yapılışı:

1. Sarımsakları kıyın, zencefili rendeleyin, taze soğanları doğrayın ve tamari, salça, susam yağı, kıyma ile karıştırın. Tüm malzemeden yaklaşık 16 adet köfte topu oluşturun.

2. Köfteleri sağ haznede 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

3. Bu sırada sarımsak dişi, zencefil kökü, tamari, bal, pirinç sirkesi, su ve salçayı bir tencerede 5 dakika kadar pişirip sos hazırlayın.

4. Pişen köfteleri dışarı alıp üzerine sos gezdirin ve servis tabağına alın.

Sebzeli kabak spagetti:

Hazırlanma süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 185°C

Malzemeler:

  • Kabak 

  • Kırmızı biber 

  • Patates 

  • Domates 

  • Limon suyu 

  • Tuz ve istediğiniz baharatlar 

Yapılışı:

1. Kabakları spagetti gibi uzun ve ince doğrayın. Ardından haşlamaya bırakın.

2. Daha sonra küp küp doğradığınız patatesleri az yağ ile Philips Çift Hazneli Airfryer’da 185 derecede 15 dakika pişirin.

3. Kırmızı biberleri doğrayın ve onları da 185 derecede 10 dakika kızartın. Ardından domatesleri bir güzel közleyin. 

Bu aşamada yanda köfteleriniz pişerken kabak spagettiniz de keyifle hazırlanıyor olmalı!

4. Haşlanan kabakların üzerine doğranan ve kızartılan sebzeleri koyup güzelce karıştırın. 

Şimdiden afiyet olsun!

Sebzeli mücver ve ızgara istiridye!

Sebzeli mücver ve ızgara istiridye!

Misafirlerinin adeta bayılacağı o menü!

Sebzeli mücver:

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 2 yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • Tuz, karabiber, dereotu

Yapılışı:

1. Kabakları ve havucu rendeleyin, ardından sebzelerin fazla suyunu sıkın.

2. Rendelediğiniz sebzeleri bir kaba alın ve üzerine yumurtaları ekleyin.

3. Un, tuz, karabiber ve ince doğranmış dereotunu da ekleyin. Karıştırarak mücver harcını hazır edin.

4. Küçük toplar veya yuvarlak şekiller yaparak hazırladığınız mücverleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirin.

5. Belirtilen ayarda pişirin. 

Izgara istiridye mantarı:

Hazırlanma süresi: 6 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram kral istiridye mantarı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen maydonoz pesto

  • 20 gram parmesan peyniri

  • 0,25 çay kaşığı rende limon kabuğu

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Sarımsakları doğrayıp zeytinyağıyla karıştırın. Dilerseniz bu işlemin öncesinde sarımsakları 200 derece 5 dakika sol sepette ızgara yapabilirsiniz.

2. Mantarları uzun kenarından dörde bölün ve parçaların üzerine hazırladığınız sarımsak yağından sürün.

3. Yağlanan mantarların cihazın boş sepetine alın ve 8 dakika 200 derece ayarını yapın. 

Mücver topları sağ haznede pişerken mantarları sol haznede pişirmeye devam edebilirsiniz. 

4. Pişen mantarları dışarı çıkarıp üzerine pesto, peynir gevreği, limon kabuğu rendesi ve deniz tuzu ekleyip servis edin.

Afiyet olsun!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın