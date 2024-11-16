Bu Ankara Semtlerini Tek Fotoğraf Karesinden Bulabilecek misin?

'Ankara'da ya okursun ya da aşık olsun.' diye bir söz vardır. Ama bizce Ankara'da hem okunur hem de aşık olunur! 😍

Ankara'da aşık olduysan, Ankara'yı da büyük bir ihtimalle sevmişsindir. Sana vereceğimiz görsellerin hangi ankara semtine ait olabileceğini bulmanı isteyeceğiz.