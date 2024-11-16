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Bu Ankara Semtlerini Tek Fotoğraf Karesinden Bulabilecek misin?

etiket Bu Ankara Semtlerini Tek Fotoğraf Karesinden Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 10:01

'Ankara'da ya okursun ya da aşık olsun.' diye bir söz vardır. Ama bizce Ankara'da hem okunur hem de aşık olunur! 😍

Ankara'da aşık olduysan, Ankara'yı da büyük bir ihtimalle sevmişsindir. Sana vereceğimiz görsellerin hangi ankara semtine ait olabileceğini bulmanı isteyeceğiz.

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1. Kolay bir soru ile başlayalım: Burası ankara'nın hangi semti olabilir?

1. Kolay bir soru ile başlayalım: Burası ankara'nın hangi semti olabilir?

2. Peki burası Ankara'nın neresi olabilir?

2. Peki burası Ankara'nın neresi olabilir?

3. Ankara'da doğanın tadını çıkarabileceğin bu yer, nerede sence?

3. Ankara'da doğanın tadını çıkarabileceğin bu yer, nerede sence?

4. Burası pek çoğumuza tanıdık gelecek! Neresi olduğunu biliyor musun?

4. Burası pek çoğumuza tanıdık gelecek! Neresi olduğunu biliyor musun?

5. Biraz zor diye düşünüyoruz ama hemen bilirsin: Bu sokak, hangi semtte olabilir?

5. Biraz zor diye düşünüyoruz ama hemen bilirsin: Bu sokak, hangi semtte olabilir?
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6. Buraya en az bir kez gidenler el kaldırsın! ✋ Neresi olduğunu biliyor musun?

6. Buraya en az bir kez gidenler el kaldırsın! ✋ Neresi olduğunu biliyor musun?

7. Biraz da tarih koklayalım: Neresi olduğunu biliyor musun?

7. Biraz da tarih koklayalım: Neresi olduğunu biliyor musun?

8. Son olarak burayı da bilirsen tamamdır! Ankara'nın neresinde olabilir?

8. Son olarak burayı da bilirsen tamamdır! Ankara'nın neresinde olabilir?
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