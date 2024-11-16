Bu Ankara Semtlerini Tek Fotoğraf Karesinden Bulabilecek misin?
Bu Ankara Semtlerini Tek Fotoğraf Karesinden Bulabilecek misin?
'Ankara'da ya okursun ya da aşık olsun.' diye bir söz vardır. Ama bizce Ankara'da hem okunur hem de aşık olunur! 😍
Ankara'da aşık olduysan, Ankara'yı da büyük bir ihtimalle sevmişsindir. Sana vereceğimiz görsellerin hangi ankara semtine ait olabileceğini bulmanı isteyeceğiz.
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1. Kolay bir soru ile başlayalım: Burası ankara'nın hangi semti olabilir?
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2. Peki burası Ankara'nın neresi olabilir?
3. Ankara'da doğanın tadını çıkarabileceğin bu yer, nerede sence?
4. Burası pek çoğumuza tanıdık gelecek! Neresi olduğunu biliyor musun?
5. Biraz zor diye düşünüyoruz ama hemen bilirsin: Bu sokak, hangi semtte olabilir?
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