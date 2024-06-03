Bu Animeleri İzlemeden Geçmeyin! Bağımlısı Olacağınız En Çarpıcı 10 Anime
Bu Animeleri İzlemeden Geçmeyin! Bağımlısı Olacağınız En Çarpıcı 10 Anime
Anime izlemek istiyoranız ama ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız o zaman sizin için listelediğimiz animelere bakabilirsiniz. Bir kere izleyince bağımlısı olacağınız animeleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
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1. Attack On Titan
2. Jujutsu Kaisen
3. Tokyo Revengers
4. Dr Stone
5. One Punch Man
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