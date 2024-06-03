Bu Animeleri İzlemeden Geçmeyin! Bağımlısı Olacağınız En Çarpıcı 10 Anime

Bu animenin konusu şöyle:

Eren ve üvey kardeşi Mikasa'nın yaşadıkları şehir dev tarafından yıkılıyor. Buna tanık olan ikili aynı zamanda annelerinin canlı canlı yenmesini de izlemek zorunda kalıyorlar. Bunun sonunda Eren, her devi öldürerek intikamını almaya yemin ediyor.