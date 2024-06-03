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Bu Animeleri İzlemeden Geçmeyin! Bağımlısı Olacağınız En Çarpıcı 10 Anime

etiket Bu Animeleri İzlemeden Geçmeyin! Bağımlısı Olacağınız En Çarpıcı 10 Anime

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 14:16

Anime izlemek istiyoranız ama ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız o zaman sizin için listelediğimiz animelere bakabilirsiniz. Bir kere izleyince bağımlısı olacağınız animeleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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1. Attack On Titan

1. Attack On Titan

Bu animenin konusu şöyle:

Eren ve üvey kardeşi Mikasa'nın yaşadıkları şehir dev tarafından yıkılıyor. Buna tanık olan ikili aynı zamanda annelerinin canlı canlı yenmesini de izlemek zorunda kalıyorlar. Bunun sonunda Eren, her devi öldürerek intikamını almaya yemin ediyor. 

Animeyi merak ettiyseniz buradan inceleyebilirsiniz.

2. Jujutsu Kaisen

2. Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen, Gege Akutami tarafından yazılmış bir manga serisi. 2022 yılında yayınlanan manganın konusu ise şu şekilde:

Lise öğrencisi olan Yuji Itadori, gizli bir Jujutsu Büyücüleri organizasyonuna katılıyor. Süper güçlere sahip Itadori, bu güçlerini kullanarak tehlikeli Lanetli Ruhlarla savaşıyor ve insanlığı korumaya çalışıyor.

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3. Tokyo Revengers

3. Tokyo Revengers

Ken Wakui'nin yazdığı Tokyo Revengers, bir manga serisi. 2021 tarihinde yayınlanan anime serisi farklı konusuyla dikkat çekiyor. Bu animenin konusu şöyle:

Eski kız arkadaşının öldürüldüğünü öğrenen adam, kendini ortaokul yıllarına yolculuk ederken buluyor. Geçmişe dönen adamın geleceği değiştirip kız arkadaşını kurtarmaya çalışıyor. 

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4. Dr Stone

4. Dr Stone

2017'den beri dergide yayınlanan serinin konusu şu şekilde:

İnsanlığın 3.700 sene boyunca taşlaşmasından sonra yaşanılanları anlatıyor. Tekrar medeniyeti kurmaya çalışan genç deha Senku Ishigami'nin yaşadıkları anlatılıyor.

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5. One Punch Man

5. One Punch Man

ONE adlı sanatçının yarattığı seri Japon bir kahramanı anlatıyor. Bu animenin konusu ise şöyle: 

Tek yumrukla rakibini yenebilen Saitama, kendine eş bir rakip bulamıyor. One Punch Man'de ezici gücüne karşı koyabilecek bir rakip arayan bu kahramanın hikayesini görüyoruz.

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6. Haikyu

6. Haikyu

Haruichi Furudate tarafından yazılan Haikyu, bir manga serisi. Bir azim öyküsünün anlatıldığı animenin hikayesi şöyle:

Shoyo Hinata bir ortaokul öğrencisi. Bir gün televizyonda voleybol maçını görüp bu sporu yapmak istiyor. Boyu kısa olmasına rağmen voleybol oynamak isteyen Shoyo'nun istediğinin peşinden koşması anlatılıyor. 

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7. One Piece

7. One Piece

Genç bir korsan olan Monkey D. Luffy'nin hikayesini anlatan One Piece, Luffy'nin efsanevi One Piece hazine adasını bulmak ve Korsanlar Kralı olma amacını anlatıyor. 

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8. Classroom of the Elite

8. Classroom of the Elite

Lisenin anlatıldığı animenin konusu şu:

Kiyotaka Ayanokoji sessiz bir öğrenci. Gittiği okul mezuniyet sonrası iş garantisi veriyor. Ama Kiyotaka çok zeki olmasına rağmen ortalama notlar alarak bunu gizlemeyi tercih ediyor. 

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9. Goblin Slayer

9. Goblin Slayer

Kumu Kagyu tarafından yazılan anime, 2016 tarihinden beri yayınlanıyor. Bu animenin konusu ise şöyle:

Goblin Slayer, sadece goblinleri avlayarak gümüş seviyeye ulaşan birini anlatıyor. Önce tek başına avlanan kahramanımız daha sonra rahibeyle birlikte ava çıkıyor. Goblinleri öldürmeyi kafasına koyduğu için her yöntemi deniyor.

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10. Oshi No Ko

10. Oshi No Ko

Aka Akasaka'nın yazdığı Oshi No Ko 2023 yılında cilt haline getirilmiş. Bu animenin konusu ise şöyle:

Gorou, en sevdiği pop sanatçısının oğlu Aqua Hoshino olarak reenkarne oluyor. Hayatları bir anda değişen Aqua ve ikiz kardeşi Ruby'nin yaşadıkları anlatılıyor.

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