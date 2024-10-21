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Bu Akşam Denemen Gereken Balık Tarifi Bu Testin Sonunda!

etiket Bu Akşam Denemen Gereken Balık Tarifi Bu Testin Sonunda!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 20:31

Herkesin eşsiz bulacağı bir balık tarifi vardır! Bu testte senin için eşsiz olacak o tarifi veriyoruz!

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1. İlk soruyla başlayalım! Tatlı mı,tuzlu mu, ekşi mi?

2. Hangi mutfak sana daha çok hitap ediyor?

3. Sence hangi yemek sonsuz olmalı?

4. Genellikle yemeklerini dışarıdan mı yersin yoksa evde mi pişirirsin?

5. Yemeklerini genellikle nasıl tercih edersin?

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6. Farklı tatlara açık biri olduğunu söyleyebilir misin?

7. Yemeğin yanında en çok tercih ettiğin içecek hangisi?

8. Son soru! Ekmek tüketimin ne durumda?

8. Son soru! Ekmek tüketimin ne durumda?

Kuşkonmazlı Somon Fileto ve Izgara Sebze ve Mantar!

Kuşkonmazlı Somon Fileto ve Izgara Sebze ve Mantar!

Senin için bir vazgeçilmez olacak o tarif:

Kuşkonmazlı Somon Fileto

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 180 - 200°C

Malzemeler:

  • 500 gram kuşkonmaz

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 4 somon fileto, donmuş

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayıp sert uçlarını kesip atın ve zeytinyağı ve tuz ile tatlandırın.

2. Dondurulmuş somon filetoları soğuk suyun altına tutun ve ardından kurulayıp tuz ile tatlandırın.

3. Kuşkonmazları cihazın sol haznesine, balık filetoları da sağ haznesine yerleştirin. Sol hazne için 12 dakika 200 derece, sağ hazne için 15 dakika 200 derece ayarı yapın ve her iki sepeti de aynı anda çalıştırın.

4. Süre sonunda her ikisi de güzelce pişen yemeklerinizi servis tabaklarına alın.

Izgara Sebze ve Mantar

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

- 200 gram kabak

- 200 gram patlıcan

- 200 gram kırmızı dolma biber

- 100 gram kırmızı soğan

- 100 gram mantar

- 0,5 çay kaşığı tuz

- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabağı yıkayın, halka halka dilimleyin. Patlıcanı da yıkayıp onu da dilimleyin.

2. Kırmızı dolmalık biberi yıkayın, sapını ve çekirdeklerini çıkarıp şeritler halinde kesin. Kırmızı soğanı soyun ve halkalar halinde kesin.

3. Mantarları fırçayla temizleyin ve büyük olacak şekilde ikiye bölün. Tüm malzemeleri bir kaseye aktarın, içine tuz ve zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.

4. Izgara aksesuarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. Cihazı belirtilen ayarlarda önceden ısıtın.

5. Sebzelerle mantarları dilerseniz cihazın iki sepetine aynı anda pay edin, dilerseniz bir yanda başka bir tarif yaparken diğer tarafta sebzelerinizi ızgaralayın.

Şimdiden afiyet olsun!

Çıtır istavrit ve kabak basma!

Çıtır istavrit ve kabak basma!

İşte o tarif... Çıtır istavrit ve Kabak Basma!

Hazırlama süresi: 5 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 180 derece

 Malzemeler: 

  • 600 gr ayıklanmış istavrit 

  • 1 su bardağı un 

  • 1 tatlı kaşığı tuz 

1- Ayıklanmış istavritleri yıkayıp sularının süzülmesi için süzgece al.

2- Bir tepsinin içinde un ve tuzu karıştırıp istavritleri ekle. Hepsini harmanlayarak balıkların una bulanmasını sağla.

3- Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pişirme haznesini çıkar. Pişirme sepetini fırça ile yağla. İstavritlerin fazla ununu silkeleyerek pişirme sepetine sıralı şekilde yerleştir. Isıyı 180 dereceye getir. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 15 dakikaya ayarla. 7. dakikada sepeti çekip sallayarak balıkların çevrilmesini sağla. Pişirmeye devam et. 

Kabak Basma:

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 tutam tuz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1 su bardağı

  • İzmir tulum peyniri

Yapılışı:

1. Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.

2. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş 

Kabak Basma:

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 tutam tuz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1 su bardağı

  • İzmir tulum peyniri

Yapılışı:

1. Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.

2. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş Philips Airfyer 3000 haznesine boşluklu şekilde yerleştirin.

3. Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin. 

4. Belirtilen ayarlarla pişirin.Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 tutam tuz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1 su bardağı

  • İzmir tulum peyniri

Yapılışı:

  • Kabak ve havucu rendeleyip, bir kaseye alın ve tuzla karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra tüm suyu iyice sıkın. Peyniri rendeleyin, dereotunu ince ince kıyın ve kabaklı karışıma ekleyip yoğurun.

  • Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine boşluklu şekilde yerleştirin.

  • Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin. 

  • Belirtilen ayarlarla pişirin.

  • Pişen halkaları rulo şeklinde sarıp servis edin. 

  • Topların üzerine yağlı kağıt serip geniş ve altı düz bir kase ile üstlerine bastırarak inceltin. Ardından bu ikinci yağlı kağıdı nazikçe üstlerinden çekin. 

  • Belirtilen ayarlarla pişirin.

  • Pişen halkaları rulo şeklinde sarıp servis edin. 

Afiyet olsun!

Tuzda balık!

Tuzda balık!

Balık mevsiminin vazgeçilmezi olacak: Tuzda balık!

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 2 yumurta akı

  • 1 kg tuz

  • 100 gr limon

  • 300 gr çipura balığı

  • 10 gr maydanoz

Yapılışı:

  • Yumurta akını bir kasede tuzla birlikte çırpın ve kenara alın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ızgara tavasını alıp altına bir kat bu karışımdan yayın. Üzerine balığı koyup arasında iki adet limon dilimi ve maydanozları yerleştirin ve balığın üst kısmını hazırladığınız karışımla örtün.

  • Ve pişirin! Şimdiden afiyet olsun!

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Kuşkonmazlı Somon Fileto ve Izgara Sebze ve Mantar! Kuşkonmazlı Somon Fileto ve Izgara Sebze ve Mantar!