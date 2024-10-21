Bu Akşam Denemen Gereken Balık Tarifi Bu Testin Sonunda!

Senin için bir vazgeçilmez olacak o tarif:

Kuşkonmazlı Somon Fileto

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 - 200°C

Malzemeler:

500 gram kuşkonmaz

2 çay kaşığı zeytinyağı

4 somon fileto, donmuş

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayıp sert uçlarını kesip atın ve zeytinyağı ve tuz ile tatlandırın.

2. Dondurulmuş somon filetoları soğuk suyun altına tutun ve ardından kurulayıp tuz ile tatlandırın.

3. Kuşkonmazları cihazın sol haznesine, balık filetoları da sağ haznesine yerleştirin. Sol hazne için 12 dakika 200 derece, sağ hazne için 15 dakika 200 derece ayarı yapın ve her iki sepeti de aynı anda çalıştırın.

4. Süre sonunda her ikisi de güzelce pişen yemeklerinizi servis tabaklarına alın.

Izgara Sebze ve Mantar

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

- 200 gram kabak

- 200 gram patlıcan

- 200 gram kırmızı dolma biber

- 100 gram kırmızı soğan

- 100 gram mantar

- 0,5 çay kaşığı tuz

- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabağı yıkayın, halka halka dilimleyin. Patlıcanı da yıkayıp onu da dilimleyin.

2. Kırmızı dolmalık biberi yıkayın, sapını ve çekirdeklerini çıkarıp şeritler halinde kesin. Kırmızı soğanı soyun ve halkalar halinde kesin.

3. Mantarları fırçayla temizleyin ve büyük olacak şekilde ikiye bölün. Tüm malzemeleri bir kaseye aktarın, içine tuz ve zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.

4. Izgara aksesuarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. Cihazı belirtilen ayarlarda önceden ısıtın.

5. Sebzelerle mantarları dilerseniz cihazın iki sepetine aynı anda pay edin, dilerseniz bir yanda başka bir tarif yaparken diğer tarafta sebzelerinizi ızgaralayın.

Şimdiden afiyet olsun!