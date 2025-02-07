Brezilya’da Uçak Otoyola Düştü: 2 Kişi Öldü, 2 Kişi de Yaralandı
Brezilya’da Uçak Otoyola Düştü: 2 Kişi Öldü, 2 Kişi de Yaralandı
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir uçağın yola düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde çift motorlu King Air F90 tipi uçak, en işlek caddelerden Marques de Sao Vicente Bulvarı'na düşerek alev aldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, uçakta 2 kişinin hayatını kaybettiği, yoldaki bir motosiklet sürücüsü ve uçağın parçasının çarptığı otobüsteki bir kadının yaralandığı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alev alan otobüse ve uçağa itfaiye tarafından müdahale edildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yerel medya uçağın acil iniş yapmaya çalışırken yere çakılıp patladığını aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın