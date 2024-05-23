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Boya Fabrikasında Buhar Kazanı Patladı: 3 İşçi Ağır Yaralı

Boya Fabrikasında Buhar Kazanı Patladı: 3 İşçi Ağır Yaralı

patlama
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 08:45

Kahramanmaraş'taki bir boya fabrikasında patlayan buhar kazanının altında kalan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun kritik olduğu öğrenildi. 

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Olay, Karacasu Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. iddiaya göre, boya fabrikasındaki buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle patladı.

Olay, Karacasu Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. iddiaya göre, boya fabrikasındaki buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonrası kazanın altında kalan 3 işçi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Patlama sonrası kazanın altında kalan 3 işçi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Olay yerindeki yardım itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, hastaneye kaldırılan 3 işçinin durumunun ağır o9lduğu öğrenildi.

Olay yerindeki yardım itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, hastaneye kaldırılan 3 işçinin durumunun ağır o9lduğu öğrenildi.
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