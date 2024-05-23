Boya Fabrikasında Buhar Kazanı Patladı: 3 İşçi Ağır Yaralı
Boya Fabrikasında Buhar Kazanı Patladı: 3 İşçi Ağır Yaralı
Kahramanmaraş'taki bir boya fabrikasında patlayan buhar kazanının altında kalan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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Olay, Karacasu Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. iddiaya göre, boya fabrikasındaki buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle patladı.
Patlama sonrası kazanın altında kalan 3 işçi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Olay yerindeki yardım itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, hastaneye kaldırılan 3 işçinin durumunun ağır o9lduğu öğrenildi.
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