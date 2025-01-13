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Borsa İstanbul, Dolar ve Altın 13 Ocak’ta Hangi Yöne Gidiyor?

etiket Borsa İstanbul, Dolar ve Altın 13 Ocak’ta Hangi Yöne Gidiyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 18:12

Yeni bir haftaya başladık ve piyasalarda hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi sendromunun etkisinden çıkamayan Borsa İstanbul, güne yine biraz keyifsiz başladı. Döviz kurlarında dalgalanmalar sürerken, altın fiyatlarında da küçük oynamalar dikkat çekiyor. 

Gelin, bu haftanın ilk işlem gününde piyasalara birlikte bakalım.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı bir hava hakimdi.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı bir hava hakimdi.

Geçtiğimiz cuma günü yüzde 0,90'lık bir kayıpla kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 9.901,84 puandan başladı ve günün ilk saatlerinde düşüş eğilimini sürdürdü.

Ama her kötü haberin içinde bir umut ışığı vardır.

Ama her kötü haberin içinde bir umut ışığı vardır.

İletişim sektörü bugün pozitif ayrışarak yatırımcılara küçük bir gülümseme sundu.

Yüzde 0,19’luk bir kazançla güne başlarken, menkul kıymet yatırım ortaklığı hisseleri ise yüzde 0,73’lük bir kayıpla yatırımcıları üzdü.

Yüzde 0,19’luk bir kazançla güne başlarken, menkul kıymet yatırım ortaklığı hisseleri ise yüzde 0,73’lük bir kayıpla yatırımcıları üzdü.

Döviz cephesinde, Türk Lirası dalgalı bir seyir izliyor.

Döviz cephesinde, Türk Lirası dalgalı bir seyir izliyor.

Dolar/TL, yüzde 0,17’lik bir artışla 35,48 seviyesinde. Euro/TL ise yüzde 0,24’lük bir düşüşle 36,24’ten işlem görüyor.

"Altın her zaman güvenli liman" diyoruz ama ons altın bugün hafif bir geri çekilme yaşadı.

"Altın her zaman güvenli liman" diyoruz ama ons altın bugün hafif bir geri çekilme yaşadı.

Güne 2.690 dolardan başlayan ons altın, şu sıralar 2.688 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın ise 3.064 liradan açılış yaptı ve gün içinde 3.052 ile 3.068 lira arasında gidip geldi.

Gram altın ise 3.064 liradan açılış yaptı ve gün içinde 3.052 ile 3.068 lira arasında gidip geldi.

Şu anda 3.062 liradan işlem görüyor.

Petrol piyasaları da yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı.

Petrol piyasaları da yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı.

Brent petrol, yüzde 1,08’lik bir artışla 80,62 dolardan işlem görüyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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