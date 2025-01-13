Borsa İstanbul, Dolar ve Altın 13 Ocak’ta Hangi Yöne Gidiyor?

Yeni bir haftaya başladık ve piyasalarda hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi sendromunun etkisinden çıkamayan Borsa İstanbul, güne yine biraz keyifsiz başladı. Döviz kurlarında dalgalanmalar sürerken, altın fiyatlarında da küçük oynamalar dikkat çekiyor.

Gelin, bu haftanın ilk işlem gününde piyasalara birlikte bakalım.