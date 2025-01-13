Borsa İstanbul, Dolar ve Altın 13 Ocak’ta Hangi Yöne Gidiyor?
Borsa İstanbul, Dolar ve Altın 13 Ocak’ta Hangi Yöne Gidiyor?
Yeni bir haftaya başladık ve piyasalarda hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi sendromunun etkisinden çıkamayan Borsa İstanbul, güne yine biraz keyifsiz başladı. Döviz kurlarında dalgalanmalar sürerken, altın fiyatlarında da küçük oynamalar dikkat çekiyor.
Gelin, bu haftanın ilk işlem gününde piyasalara birlikte bakalım.
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Yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı bir hava hakimdi.
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Ama her kötü haberin içinde bir umut ışığı vardır.
Yüzde 0,19’luk bir kazançla güne başlarken, menkul kıymet yatırım ortaklığı hisseleri ise yüzde 0,73’lük bir kayıpla yatırımcıları üzdü.
Döviz cephesinde, Türk Lirası dalgalı bir seyir izliyor.
"Altın her zaman güvenli liman" diyoruz ama ons altın bugün hafif bir geri çekilme yaşadı.
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Gram altın ise 3.064 liradan açılış yaptı ve gün içinde 3.052 ile 3.068 lira arasında gidip geldi.
Petrol piyasaları da yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı.
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