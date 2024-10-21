Borsa Çalkantılı, Altın ve Dolar Güçlü: 21 Ekim'de Piyasada Neler Oluyor?

Borsa İstanbul'da dalgalı bir gün yaşanıyor! BIST 100 endeksi güne sert bir düşüşle başlarken, yatırımcılar dikkatlerini hızla yükselen dolar ve altın fiyatlarına çevirdi. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının politikaları, yatırım dünyasında kritik anlar yaşanmasına neden oluyor. Peki, dolar ve altındaki yükseliş sürecek mi? BIST 100 neden düşüşte? Altın yine güvenli liman olarak öne çıkarken, Brent petrol fiyatları da yükselişte. İşte piyasalardaki son durum ve detaylar...