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Borsa Çalkantılı, Altın ve Dolar Güçlü: 21 Ekim'de Piyasada Neler Oluyor?

etiket Borsa Çalkantılı, Altın ve Dolar Güçlü: 21 Ekim'de Piyasada Neler Oluyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 18:23

Borsa İstanbul'da dalgalı bir gün yaşanıyor! BIST 100 endeksi güne sert bir düşüşle başlarken, yatırımcılar dikkatlerini hızla yükselen dolar ve altın fiyatlarına çevirdi. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının politikaları, yatırım dünyasında kritik anlar yaşanmasına neden oluyor. Peki, dolar ve altındaki yükseliş sürecek mi? BIST 100 neden düşüşte? Altın yine güvenli liman olarak öne çıkarken, Brent petrol fiyatları da yükselişte. İşte piyasalardaki son durum ve detaylar...

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Borsa İstanbul'da (BIST) 100 endeksi yeni haftaya düşüşle başladı.

Borsa İstanbul'da (BIST) 100 endeksi yeni haftaya düşüşle başladı.

Endeks, şu an 8.677,78 puanda işlem görüyor ve %1,32 oranında bir değer kaybı yaşanıyor.  Bazı sektörler negatif performans sergilerken, özellikle metal ana sanayi ve sigorta sektörleri pozitif yönde ayrıştı.

Metal ana sanayi endeksi %1,49, sigorta endeksi ise aynı oranda yükseliş gösterdi.

Metal ana sanayi endeksi %1,49, sigorta endeksi ise aynı oranda yükseliş gösterdi.

Buna karşılık, spor sektörü en çok gerileyen alanlardan biri olarak dikkat çekiyor ve %2,53 değer kaybetti​.

Altın piyasalarında ise büyük bir hareketlilik gözleniyor.

Altın piyasalarında ise büyük bir hareketlilik gözleniyor.

Tarihinde ilk kez 3000 TL sınırını aşan gram altın, bugün 3012 TL ile zirvesini gördü.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatlarına olumlu yansıdı.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatlarına olumlu yansıdı.

Altının ons fiyatı bugün 2.723,86 dolar seviyesine yükselerek %0,09 oranında artış gösterdi.

Altın yatırımcıları, fiyatlardaki bu dalgalanmalar karşısında satış ve alış stratejilerini gözden geçiriyor.

Altın yatırımcıları, fiyatlardaki bu dalgalanmalar karşısında satış ve alış stratejilerini gözden geçiriyor.

Yarım altın satış fiyatı 10.233,00 TL olarak belirlenirken, tam altın 20.236,00 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını fiyatı ise 20.392,00 TL seviyesine yükselmiş durumda. Daha büyük yatırımlar için tercih edilen gremse altın, 50.745,18 TL’den işlem görüyor.

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Dolar/TL yükseliş trendi devam ediyor

Dolar/TL yükseliş trendi devam ediyor

Türk lirası karşısında doların güçlenme eğilimi sürüyor. Bugün itibarıyla Dolar/TL kuru 34,2691 seviyesine yükseldi ve %0,11 oranında artış kaydetti.

Doların yükseldiği bir dönemde, Euro/TL kurunun gerilediği görülüyor.

Doların yükseldiği bir dönemde, Euro/TL kurunun gerilediği görülüyor.

Bugün 37,1688 seviyesine düşen Euro/TL, %-0,16 oranında bir kayıp yaşadı. Avrupa’da ekonomik toparlanmanın yavaş ilerlemesi ve enerji krizinin etkileri euro üzerinde baskı yaratıyor.

Euro/Dolar paritesi, gün içerisinde 1,0835 seviyesine kadar gerileyerek %0,29 düşüş kaydetti.

Euro/Dolar paritesi, gün içerisinde 1,0835 seviyesine kadar gerileyerek %0,29 düşüş kaydetti.

Avrupa Birliği'nde ekonomik durgunluk endişeleri ve ABD ekonomisinin görece daha güçlü performansı, paritede doları desteklerken euroyu baskılıyor.

Petrol piyasasına baktığımızda ise Brent petrol fiyatlarında da bir yükseliş söz konusu.

Petrol piyasasına baktığımızda ise Brent petrol fiyatlarında da bir yükseliş söz konusu.

Brent petrol, %1,14 oranında bir artış göstererek 73,89 dolardan işlem görüyor. Küresel petrol talebi ve arzındaki gelişmeler, bu fiyatlardaki dalgalanmayı doğrudan etkilerken, enerji piyasalarında da hareketlilik sürüyor.

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