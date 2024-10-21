Borsa Çalkantılı, Altın ve Dolar Güçlü: 21 Ekim'de Piyasada Neler Oluyor?
Borsa Çalkantılı, Altın ve Dolar Güçlü: 21 Ekim'de Piyasada Neler Oluyor?
Borsa İstanbul'da dalgalı bir gün yaşanıyor! BIST 100 endeksi güne sert bir düşüşle başlarken, yatırımcılar dikkatlerini hızla yükselen dolar ve altın fiyatlarına çevirdi. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının politikaları, yatırım dünyasında kritik anlar yaşanmasına neden oluyor. Peki, dolar ve altındaki yükseliş sürecek mi? BIST 100 neden düşüşte? Altın yine güvenli liman olarak öne çıkarken, Brent petrol fiyatları da yükselişte. İşte piyasalardaki son durum ve detaylar...
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Borsa İstanbul'da (BIST) 100 endeksi yeni haftaya düşüşle başladı.
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Metal ana sanayi endeksi %1,49, sigorta endeksi ise aynı oranda yükseliş gösterdi.
Altın piyasalarında ise büyük bir hareketlilik gözleniyor.
Küresel piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatlarına olumlu yansıdı.
Altın yatırımcıları, fiyatlardaki bu dalgalanmalar karşısında satış ve alış stratejilerini gözden geçiriyor.
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