Boran Kuzum'un Biricik Annesinden Dilan Çıtak'ın Evinin Erkeklerine 27 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Boran Kuzum'un Biricik Annesinden Dilan Çıtak'ın Evinin Erkeklerine 27 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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1. Pelin Akil
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2. Duygu Sarışın
3. Naz Çağla Irmak
4. Hayal Köseoğlu
5. Hande Doğandemir
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6. Ekin Mert Daymaz
7. Dilan Çıtak
8. Boran Kuzum
9. Merve Boluğur
10. Defne Samyeli
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11. Yasmin Erbil
12. Sevim Emre Gencebay
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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