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Boran Kuzum'un Biricik Annesinden Dilan Çıtak'ın Evinin Erkeklerine 27 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Boran Kuzum'un Biricik Annesinden Dilan Çıtak'ın Evinin Erkeklerine 27 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.03.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Pelin Akil

1. Pelin Akil

2. Duygu Sarışın

2. Duygu Sarışın

3. Naz Çağla Irmak

3. Naz Çağla Irmak

4. Hayal Köseoğlu

4. Hayal Köseoğlu

5. Hande Doğandemir

5. Hande Doğandemir
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6. Ekin Mert Daymaz

6. Ekin Mert Daymaz

7. Dilan Çıtak

7. Dilan Çıtak

8. Boran Kuzum

8. Boran Kuzum

9. Merve Boluğur

9. Merve Boluğur

10. Defne Samyeli

10. Defne Samyeli
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11. Yasmin Erbil

11. Yasmin Erbil

12. Sevim Emre Gencebay

12. Sevim Emre Gencebay
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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