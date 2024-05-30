Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Bloomberg Duyurdu: Türkiye O Listeden Çıkıyor! Tarih Bile Belli Oldu

Bloomberg Duyurdu: Türkiye O Listeden Çıkıyor! Tarih Bile Belli Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 15:55

Bloomberg kaynaklarına göre, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bloomberg'in haberine göre, FATF, mayıs ayında Türkiye'ye gelerek yasa dışı para akışını önleme yönünde önemli ilerleme olduğunu gördü.

Bloomberg'in haberine göre, FATF, mayıs ayında Türkiye'ye gelerek yasa dışı para akışını önleme yönünde önemli ilerleme olduğunu gördü.

Henüz kesin bir karar olmasa da ziyaretin sonuçlarına göre, FATF 28 Haziran'da Singapur'da yapacağı toplantıda Türkiye'yi 'gri liste'den çıkarılabilir.

Türkiye'nin listeden çıkabilmesi için üyelerin 'nitelikli çoğunluğunun' karara destek vermesi gerekirken, negatif oylar gelmesi halinde süreç uzayabilir.

Sosyal medyada da bu haber ilgi çekti.

Sosyal medyada da bu haber ilgi çekti.
twitter.com

'Gri liste' ülkelerin kara paraya dikkat etmelerine yönelik bir uyarı oluyor.

'Gri liste' ülkelerin kara paraya dikkat etmelerine yönelik bir uyarı oluyor.
twitter.com

Türkiye, gri listeye Ekim 2021'de girmişti.

Türkiye, gri listeye Ekim 2021'de girmişti.
twitter.com

Ülkelere yatırım konusunda da sorun olabilecek bir durum olan gri listeden çıkmak için ekonomi yönetimi uzun süredir düzenlemeler yapıyordu.

Ülkelere yatırım konusunda da sorun olabilecek bir durum olan gri listeden çıkmak için ekonomi yönetimi uzun süredir düzenlemeler yapıyordu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kripto paralara yönelik düzenleme de son madde olmuştu.

Kripto paralara yönelik düzenleme de son madde olmuştu.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın