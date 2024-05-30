Bloomberg Duyurdu: Türkiye O Listeden Çıkıyor! Tarih Bile Belli Oldu
Bloomberg Duyurdu: Türkiye O Listeden Çıkıyor! Tarih Bile Belli Oldu
Bloomberg kaynaklarına göre, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor.
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Bloomberg'in haberine göre, FATF, mayıs ayında Türkiye'ye gelerek yasa dışı para akışını önleme yönünde önemli ilerleme olduğunu gördü.
Sosyal medyada da bu haber ilgi çekti.
'Gri liste' ülkelerin kara paraya dikkat etmelerine yönelik bir uyarı oluyor.
Türkiye, gri listeye Ekim 2021'de girmişti.
Ülkelere yatırım konusunda da sorun olabilecek bir durum olan gri listeden çıkmak için ekonomi yönetimi uzun süredir düzenlemeler yapıyordu.
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Kripto paralara yönelik düzenleme de son madde olmuştu.
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