BlackBox’ta Yeniden "Klasik Mitoloji": Zenginleştirilen İçeriğiyle Klasik Mitoloji Sertifika Programı Başlıyor

Mitolojinin sanatın her alanında bıraktığı izlerin yakından incelendiği bu eğitimde, “Olympos Pantheonu” olarak bilinen tanrılar grubu ile antik çağın masalsı kahramanları ve anti-kahramanları incelenecek; kendilerinden önceki Anadolu, Mezopotamya ve Mısır kültürlerindeki yansımaları takip edilecek. Katılımcılar, mitolojik figürlerin zaman içindeki değişimini ve bu dönüşümün sanata nasıl yansıdığını dinleyecek.

7 Kasım’da başlayacak ve altı hafta boyunca BlackBox’ta düzenlenecek eğitime sanatseverler kombine biletle katılabilecek. Altı haftalık programı tamamlayan katılımcılara sertifika sunulacak.

Sertifika programının biletleri İş Bankası kartlarına %25 indirim ayrıcalığıyla Biletix’ten temin edilebilir.