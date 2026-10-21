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BlackBox’ta Yeniden "Klasik Mitoloji": Zenginleştirilen İçeriğiyle Klasik Mitoloji Sertifika Programı Başlıyor

BlackBox’ta Yeniden "Klasik Mitoloji": Zenginleştirilen İçeriğiyle Klasik Mitoloji Sertifika Programı Başlıyor

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Onedio Content - Onedio Editörü
21.10.2026 - 16:43
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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yetişkin eğitim programları sürüyor. Prof. Dr. Havva İşkan tarafından verilen ve ilk dönemine yoğun ilgi gösterilen “Klasik Mitoloji” başlıklı sertifika programı, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş içeriğiyle 7 Kasım Cumartesi günü yeniden başlıyor.

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Mitolojinin sanatın her alanında bıraktığı izlerin yakından incelendiği bu eğitimde, “Olympos Pantheonu” olarak bilinen tanrılar grubu ile antik çağın masalsı kahramanları ve anti-kahramanları incelenecek; kendilerinden önceki Anadolu, Mezopotamya ve Mısır kültürlerindeki yansımaları takip edilecek. Katılımcılar, mitolojik figürlerin zaman içindeki değişimini ve bu dönüşümün sanata nasıl yansıdığını dinleyecek.

7 Kasım’da başlayacak ve altı hafta boyunca BlackBox’ta düzenlenecek eğitime sanatseverler kombine biletle katılabilecek. Altı haftalık programı tamamlayan katılımcılara sertifika sunulacak.

Sertifika programının biletleri İş Bankası kartlarına %25 indirim ayrıcalığıyla Biletix’ten temin edilebilir.

Sertifika Programı Takvimi

Sertifika Programı Takvimi

7 Kasım 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

  • Mitoloji ve İnanç 

  • Kybele İrdelemeleri 

14 Kasım 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

  • Çapkın Koca-Kıskanç Eş?: Zeus ve Hera ve Dione

  • Denizcilerin Tanrıları: Poseidon ve Aphrodite

22 Kasım 2026, Pazar / 11.00-14.00 

  • Lykialı Kardeşler: Apollon ve Artemis

  • Tmoloslu Tanrı: Dionysos

28 Kasım 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

  • Polias-Ergane: Athena 

  • Gölgede Kalanlar: Hades, Hephaistos, Hermes

5 Aralık 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

  • İttifaklardan Okumak: İlyada Destanı 

  • Bu Odysseus, ‘O’ Odysseus mu?: Odysseia Destanı

12 Aralık 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

  • Kahramanlar ve Anti-Kahramanlar: Herakles-Pandora-Perseus-Medusa
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