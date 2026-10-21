BlackBox’ta Yeniden "Klasik Mitoloji": Zenginleştirilen İçeriğiyle Klasik Mitoloji Sertifika Programı Başlıyor
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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yetişkin eğitim programları sürüyor. Prof. Dr. Havva İşkan tarafından verilen ve ilk dönemine yoğun ilgi gösterilen “Klasik Mitoloji” başlıklı sertifika programı, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş içeriğiyle 7 Kasım Cumartesi günü yeniden başlıyor.
Sertifika Programı Takvimi
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