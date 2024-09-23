Bize Yaptığın Yemeklerden Bahset, Sana Mutfakta Neyin Eksik Olduğunu Söyleyelim!
Bize Yaptığın Yemeklerden Bahset, Sana Mutfakta Neyin Eksik Olduğunu Söyleyelim!
Mutfakta neler yapıyorsun anlat, biz de sana neyin eksik olduğunu söyleyelim. Mutfaktaki eksiğini bulmak için haydi teste!
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1. Mutfakta farklı pişirme teknikleri dener misin?
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2. Peki mutfakta çok vakit geçiriyor musun?
3. Sağlıklı yemekler yapmak senin için önemli mi?
4. Yemek pişirirken pratik olması mı senin için önemli yoksa detaylı tarifleri mi tercih edersin?
5. Tatlı tarifi denerken senin için önemli olan ne?
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