Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Bize Yaptığın Yemeklerden Bahset, Sana Mutfakta Neyin Eksik Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize Yaptığın Yemeklerden Bahset, Sana Mutfakta Neyin Eksik Olduğunu Söyleyelim!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 20:31

Mutfakta neler yapıyorsun anlat, biz de sana neyin eksik olduğunu söyleyelim. Mutfaktaki eksiğini bulmak için haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Mutfakta farklı pişirme teknikleri dener misin?

2. Peki mutfakta çok vakit geçiriyor musun?

3. Sağlıklı yemekler yapmak senin için önemli mi?

4. Yemek pişirirken pratik olması mı senin için önemli yoksa detaylı tarifleri mi tercih edersin?

5. Tatlı tarifi denerken senin için önemli olan ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Tarif denerken malzemeleri önceden hazırlar mısın?

7. Kızartmayla aranın nasıl olduğunu da öğrenelim mi?

8. Mutfakta en başarılı olduğun tarifler neler?

Senin mutfağında airfryer eksik!

Senin mutfağında airfryer eksik!

Sen tariflerde lezzet ve pratiklik arıyorsun. Mutfakta yaptığın yemekler de hep böyle. O yüzden sana bir airfryer lazım. Hem sağlıklı hem lezzetli kızartmalar yaparken airfryer sana çok yardımcı olacak. Özellikle yağlı kızartmalar yerine az yağla sağlıklı alternatifleri airfryerla yapmak oldukça kolay. Ayrıca airfryer mutfakta pratiklik sağlıyor. Airfryer kullanırken yapmanız gereken malzemeleri koymak ve onun pişirmesini beklemek. Senin için de pratiklik mutfakta birinci sırada olduğu için sana bir airfryer lazım!

Senin mutfağında stand mikser eksik!

Senin mutfağında stand mikser eksik!

Özellikle hamur işi yapanların en büyük yardımcısı olan stand mikser, sana çok lazım. Çünkü sen hamur işlerini çok seviyorsun. O yüzden senin mutfağında eksik bir stand mikser. Bu stand mikser sayesinde güzel kabaran kekler ve yumuşacık poğaçalar yapabileceksin. Ayrıca stand mikser sana mutfakta pratiklik de sağlıyor. Tüm malzemeleri içine atıp o yoğururken sen kendi işine bakabilirsin. Zamandan tasarruf sağlayan stand mikser lezzetli tarifler yapmak için şart!

Senin mutfağında mutfak tartısı eksik!

Senin mutfağında mutfak tartısı eksik!

Senin mutfağına bir tartı lazım. Sen tatlı tarifi yapmayı çok seviyorsun ve tatlı tarifleri gram gram ölçülerek yapılması gereken tarifler. O yüzden sana bir mutfak tartısı lazım. Tartı sadece tatlılar için gerekmiyor elbette. Tüm tariflerde tartı hem işini kolaylaştıracak hem de lezzetli tarifler yapmanı sağlayacak. Senin gibi mutfakta disiplinli ve kurallı birinin mutfak tartısı olmadan olmaz. Doğru ölçerek tarifler hazırlamak ve mükemmel tarifler yapmak için sana tartı şart!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın