Bize Tatil Planından Bahset, Sana Konaklaman Gereken Yeri Söyleyelim!
Bize Tatil Planından Bahset, Sana Konaklaman Gereken Yeri Söyleyelim!
Tatilde nerede konaklayacağına hâlâ karar veremediysen sana yardım etmeye geldik! Tatil planından bize bahset, sana bir yer önerelim...
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1. Senin için tatil ne demek ilk önce onu bir öğrenelim...
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2. Tatil yaparken olmazsa olmazın nedir?
3. Tatilde en çok ne yapmayı seviyorsun?
4. Tatilde kalacağın yerde en çok neye dikkat edersin?
5. Tatilde daha çok nasıl yemekler tercih ediyorsun?
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