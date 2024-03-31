Bize Misafirlerini Anlat, Kurman Gereken İftar Sofrasını Söyleyelim!

Hazırlayacağın bu iftar sofrasında misafirlerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için onlara meşhur Türk lezzetlerinden oluşan bir menü hazırlayabilirsin. Yöresel bir çorbayla başlangıç yapıp kebap, mantı veya kuru dolma gibi seçenekler haricinde içli köfte ya da yaprak sarması gibi yan lezzetlerle şekillendirdiğin bir sofra senin misafirlerin için uygun olabilir.