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Bize Misafirlerini Anlat, Kurman Gereken İftar Sofrasını Söyleyelim!

etiket Bize Misafirlerini Anlat, Kurman Gereken İftar Sofrasını Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 20:31

İftar sofrası hazırlamak büyük incelik ister. Çoğu zaman ne tarz bir menü hazırlayacağınıza karar veremeyebilirsiniz. O halde bize misafirleriniz hakkında biraz ipucu verin, nasıl bir sofra kurmanız gerektiğini söyleyelim 👇

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1. Öncelikle, misafir ağırlamayı sever misin?

2. Bir iftar menüsünün olmazsa olmazı nedir?

3. En sevmediğin insan tipini sorsak?

4. Peki misafirlerin için hazırlayacağın bir menüde en çok hangi yemeğe önem verirdin?

5. Sofranda en çok kimi ağırlamaktan hoşlanırsın?

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6. Peki iftar sonrası keyifli vakit geçirmek için nasıl bir aktivite tercih edersin?

7. Misafirlerin için en sık yaptığın yemek çeşidi hangisi desek?

8. Son olarak, en fazla kaç kişiyi ağırlayabilirsin?

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Sen tatlı ile şov yaptığın bir menü hazırlamalısın!

Görünüşe bakılırsa senin misafirlerin tatlıya pek düşkün! İftar sofrasına oturur oturmaz sana tatlıyı sorabilirler. O yüzden sen iftar menünü hafif tutmalı ve mükemmel bir tatlıyla final yapmalısın!

Et olmayan bir menü eleştiri alabilir!

Senin misafirlerin et yemeklerini çok seviyor gibi görünüyor. O yüzden iftar menünde ana yemeğin mutlaka et yemeklerinden biri olmalı. Önce hafif bir çorbayla başlangıç yapıp salata çeşitleri ve pratik hazırlanabilen ara sıcaklarla donattığın bir sofra hazırlayabilirsin!

Sebze yemeklerine ağırlık verdiğin bir menü olmalı!

Senin misafirlerin iftarda ağır yemeklerden hoşlanmıyor. O nedenle sen sebze yemeklerinden oluşan bir menü hazırlamalı ve yanına da salata çeşitleri eklemelisin. Tatlı yerine de meyve ikram edebilirsin.

Yöresel lezzetlere ağırlık verdiğin bir menü olabilir!

Hazırlayacağın bu iftar sofrasında misafirlerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için onlara meşhur Türk lezzetlerinden oluşan bir menü hazırlayabilirsin. Yöresel bir çorbayla başlangıç yapıp kebap, mantı veya kuru dolma gibi seçenekler haricinde içli köfte ya da yaprak sarması gibi yan lezzetlerle şekillendirdiğin bir sofra senin misafirlerin için uygun olabilir.

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