Bize Misafirlerini Anlat, Kurman Gereken İftar Sofrasını Söyleyelim!
Bize Misafirlerini Anlat, Kurman Gereken İftar Sofrasını Söyleyelim!
İftar sofrası hazırlamak büyük incelik ister. Çoğu zaman ne tarz bir menü hazırlayacağınıza karar veremeyebilirsiniz. O halde bize misafirleriniz hakkında biraz ipucu verin, nasıl bir sofra kurmanız gerektiğini söyleyelim 👇
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1. Öncelikle, misafir ağırlamayı sever misin?
2. Bir iftar menüsünün olmazsa olmazı nedir?
3. En sevmediğin insan tipini sorsak?
4. Peki misafirlerin için hazırlayacağın bir menüde en çok hangi yemeğe önem verirdin?
5. Sofranda en çok kimi ağırlamaktan hoşlanırsın?
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6. Peki iftar sonrası keyifli vakit geçirmek için nasıl bir aktivite tercih edersin?
7. Misafirlerin için en sık yaptığın yemek çeşidi hangisi desek?
8. Son olarak, en fazla kaç kişiyi ağırlayabilirsin?
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