Bize Kime Sofra Hazırlayacağını Söyle, Sana Aynı Anda Yapabileceğin Yemek Tarifini Söyleyelim!

Sebzeli Kabak Spagetti
Hazırlanma süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Pişirme derecesi: 185°C
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Kabakları spagetti gibi uzun ve ince doğrayın. Ardından haşlamaya bırakın.
2. Daha sonra küp küp doğradığınız patatesleri az yağ ile Philips Çift Hazneli Airfryer’da 185 derecede 15 dakika pişirin.
3. Kırmızı biberleri doğrayın ve onları da 185 derecede 10 dakika kızartın. Ardından domatesleri bir güzel közleyin.
Cihazın çift haznesi sayesinde yanda köfteleriniz pişerken, sebzelerinizi de diğer haznede pişirebilirsiniz. Çünkü biri 6, diğeri 3 litrelik iki hazneyi aynı anda kullanarak şipşak tarifler hazırlayabilirsiniz.
4. Haşlanan kabakların üzerine doğranan ve kızartılan sebzeleri koyup güzelce karıştırın.
Izgara Kral İstiridye
Hazırlanma süresi: 6 dakika
Pişirme süresi: 8 dakika
Pişirme derecesi: 200°C
Malzemeler:
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
200 gram kral istiridye mantarı
2 yemek kaşığı fesleğen maydonoz pesto
20 gram parmesan peyniri
0,25 çay kaşığı rende limon kabuğu
1 tutam deniz tuzu
Yapılışı:
1. Sarımsakları doğrayıp zeytinyağıyla karıştırın. Dilerseniz bu işlemin öncesinde sarımsakları 200 derece 5 dakika sol sepette ızgara yapabilirsiniz.
2. Mantarları uzun kenarından dörde bölün ve parçaların üzerine hazırladığınız sarımsak yağından sürün.
3. Yağlanan mantarların cihazın boş sepetine alın ve 8 dakika 200 derece ayarını yapın.
Bu noktada mücverler daha fazla yer kaplayacağından mücver topları sağ tavaya, mantarları ise sol tavaya alabilirsiniz. Ama tercihin tamamen size ve malzeme miktarına bağlı olduğunu unutmayın. 😘
4. Pişen mantarları dışarı çıkarıp üzerine pesto, peynir gevreği, limon kabuğu rendesi ve deniz tuzu ekleyip servis edin.
Şimdiden afiyet olsun!
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