Bize Karakterinden Bahset, Sana Keşfetmen Gereken Tarihi Yeri Söyleyelim!
Bize Karakterinden Bahset, Sana Keşfetmen Gereken Tarihi Yeri Söyleyelim!
Sen bize kendini anlat biz de sana Türkiye'de hangi tarihi yeri görmen gerektiğini söyleyelim. Hazırsan hadi keşfe çıkıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kendini bir kelime ile anlatmanı istesek hangisini seçersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki senin için aşk mı önemli para mı?
3. Sen tarihte hangi figür olurdun?
4. Senin için sabah erken uyanmak...
5. Genellikle kimle vakit geçirmeyi tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın