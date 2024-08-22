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Bize Karakterinden Bahset, Sana Keşfetmen Gereken Tarihi Yeri Söyleyelim!

etiket Bize Karakterinden Bahset, Sana Keşfetmen Gereken Tarihi Yeri Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 18:16

Sen bize kendini anlat biz de sana Türkiye'de hangi tarihi yeri görmen gerektiğini söyleyelim. Hazırsan hadi keşfe çıkıyoruz!

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1. Kendini bir kelime ile anlatmanı istesek hangisini seçersin?

2. Peki senin için aşk mı önemli para mı?

3. Sen tarihte hangi figür olurdun?

4. Senin için sabah erken uyanmak...

5. Genellikle kimle vakit geçirmeyi tercih edersin?

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6. Yürümeyi sever misin?

7. Ne tür kitaplar okuyorsun?

8. Bir yeri neden gezersin?

Myra Antik Kenti!

Myra Antik Kenti!

Sen keşfetmeyi, yeni yerler görmeyi, sınırlarının dışına çıkmayı çok seviyorsun. Bu yüzden Antalya'da yer alan Myra Antik Kenti'ni muhakkak görmen gerekiyor. Likyalılara ait olan bu antik kent tüm ihtişamıyla gördüğün anda seni büyüleyecek. Kaş'ta konaklayarak buraya günübirlik bir tur düzenleyebilir ve antik kentin eşsiz dünyasını keşfedebilirsin.

Knidos Antik Kenti

Knidos Antik Kenti

Sen biraz daha sakinliği seviyorsun, bu yüzden sana hem sakin hem de manzarası ile büyüleyici bir yer sana çok iyi gelecek. Muğla'da yer alan Knidos Antik Kenti'ni görür görmez aşık olacağına eminiz. Hatta gün batımında gidersen hiç unutamayacağın bir manzara da yakalayabilirsin.

Fethiye Kaya Mezarları

Fethiye Kaya Mezarları

Sen geçmişin ışığından yeni bilgiler öğreniyorsun. Görür görmez seni etkileyecek o mükemmel tarihi yer ise Fethiye'de. Fethiye Kaya Mezarları'nı gördüğün anda tarihin o tozlu raflarında bir yolculuğa çıkacağına eminiz. Senin için ziyaret ettiğin yerlerin etkileyici olması oldukça önemli, bu yüzden seni çok etkileyeceğine eminiz!

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