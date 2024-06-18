Bize İlişkinden Bahset, Sevgiline Ne Yemek Yapman Gerektiğini Söyleyelim!
Bize İlişkinden Bahset, Sevgiline Ne Yemek Yapman Gerektiğini Söyleyelim!
Sen bize ilişkini ve sevdiklerinizi anlat, biz de akşam yemeğinde ne yemeniz gerektiğini önerelim. E hazırsan hadi bakalım bu romantik akşam yemeğinde ne yiyeceğinizi öğrenelim!
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1. Öncelikle ne kadar süredir birliktesiniz?
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2. Genellikle akşam yemeklerini birlikte mi yiyorsunuz?
3. Sevgilinin en sevdiği mutfak hangisi?
4. Peki restoranda genellikle aynı şeyleri mi sipariş ediyorsunuz?
5. Sizin ilişkinizi ve tarzınızı yansıtan o masa hangisi?
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Tavuk fajita yapmalısın , karnım mı acıktı ne :)