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Bize İlişkinden Bahset, Sevgiline Ne Yemek Yapman Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Bize İlişkinden Bahset, Sevgiline Ne Yemek Yapman Gerektiğini Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 19:01

Sen bize ilişkini ve sevdiklerinizi anlat, biz de akşam yemeğinde ne yemeniz gerektiğini önerelim. E hazırsan hadi bakalım bu romantik akşam yemeğinde ne yiyeceğinizi öğrenelim!

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1. Öncelikle ne kadar süredir birliktesiniz?

2. Genellikle akşam yemeklerini birlikte mi yiyorsunuz?

3. Sevgilinin en sevdiği mutfak hangisi?

4. Peki restoranda genellikle aynı şeyleri mi sipariş ediyorsunuz?

5. Sizin ilişkinizi ve tarzınızı yansıtan o masa hangisi?

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6. Peki sevgilinin sevdiği et bunlardan hangisi?

7. Peki sebze yiyor mu?

8. Son olarak romantik bir akşam geçirmek için bir yer seçer misin?

Tavuk ve et şiş yapmalısın!

Tavuk ve et şiş yapmalısın!

Sizin damak zevkiniz genellikle aynı olsa da zaman zaman farklılık da çok iyi gelir. Yine de Türk mutfağından çok uzaklaşmadan hem de çok leziz bir yemek yiyebilirsiniz.  Philips 3000 Çift Hazneli Airfryer sayesinde tavuk ve et şişlerin yanına da bir eşlikçi yapabilirsin. İki farklı haznesi ile ikinizi de mutlu edecek bir yemek yapmak çok kolay!

Tavuk fajita yapmalısın!

Tavuk fajita yapmalısın!

Sevgilini hem biraz şaşırtmak hem de mutlu etmek için yapabileceğin en keyifli yemeklerden biri tavuk fajita. Hem çok leziz hem de içindeki sebzeler de çok fazla değil. Aynı zamanda yapması da çok pratik. Hem de ona tavuk fajita yaparken Philips 3000 Çift Hazneli Airfryer sayesinde diğer haznede de kendi sevdiğin yemeği yapabilirsin. Böylece ikiniz için de çok keyifli bir akşam olacağına eminiz!

Falafel yapmalısın!

Falafel yapmalısın!

Siz zaten farklı lezzetler denemeyi seviyorsunuz. Bu sefer de falafel ile dünya mutfağını deneyebilirsiniz. Falafelin yanına da bir eşlikçi yapmak istersen veya sen de kendi sevdiğin yemeği yapmak istersen Philips 3000 Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesinde onu yapabilirsin. Böylece hem vakti doğru kullanabilir hem de akşam yemeğine çok daha fazla çeşit hazırlarsın.

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Mr Tg

Tavuk fajita yapmalısın , karnım mı acıktı ne :)