Bize İlişkinden Bahset, Sevgililer Günü'nde Yapman Gereken Aşk Dolu Tatlıyı Söyleyelim!
Bize İlişkinden Bahset, Sevgililer Günü'nde Yapman Gereken Aşk Dolu Tatlıyı Söyleyelim!
Sevgililer Günü her çift için oldukça özel bir gündür. Sen de sevgiline bu özel günde aşk dolu bir tatlı yapmaya karar vermiş gibisin 🤔
Öyleyse haydi hangi tatlıyı yapman gerektiğini bulalım!
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1. Öncelikle ne kadar zamandır birlikte olduğunuzu öğrenelim!
2. İkinize ait bir şarkı var mı? Varsa bu şarkıyı dinlediğinde ne hissediyorsun?
3. İlişkiniz bir renk olsa hangisi olurdu?
4. İlişkinizi tek bir kelimeyle tanımlayacak olsan hangi kelimeyle tanımlardın?
5. Yalnızca ikinizin anladığı, kendinize ait şakalar var mı?
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6. İlişkide hanginiz daha romantik?
7. Sevgililer gününde mutlaka özel bir şey yapar mısınız?
8. Birlikte yemeyi en sevdiğiniz şey ne?
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