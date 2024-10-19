Bize Hangi Balıkları Sevdiğini Söyle Sana Balık Sonrası Yiyebileceğin Bir Helva Tarifi Verelim!

Sevdiğin balıkları seçtin. Eee helvasını yemeden olur mu? Balığın yanına çok yakışacak bir tarifimiz var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da hem balığını hem de helvanı ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişme derecesi:190 derece

Pişirme süresi:10 dakika

Malzemeler:

200 gram tahin helva

½ limon suyu

4 ceviz

1 az bir miktar süt

Hazırlanışı:

1-Tahin helvasını bir çatal yardımıyla ezelim, içine biraz limon kabuğu rendesi 1/4 limon suyu, 1/4 çay bardağı süt ile iyice karıştıralım.

2-Kaplara alalım. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirelim. Üzerlerine birer ceviz içi koyalım.

3-190 Derece' de10 dakika kadar pişirelim. Çıkınca biraz soğumaya bırakalım. Özellikle balıktan sonra damak şenlendiren bu helvaya bayılacaksın. Şimdiden afiyet olsun!