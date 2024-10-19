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Bize Hangi Balıkları Sevdiğini Söyle Sana Balık Sonrası Yiyebileceğin Bir Helva Tarifi Verelim!

etiket Bize Hangi Balıkları Sevdiğini Söyle Sana Balık Sonrası Yiyebileceğin Bir Helva Tarifi Verelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 19:01

Balık sevenler buraya! Hangi balıkları sevdiğini öğrenmek için kısa bir test yapıyoruz. Balık tercihlerinizin ardından, leziz bir helva tarifiyle damaklarımızı ödüllendireceğiz. Hazırsan başlayalım!👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hangisini daha çok seviyorsun?

2. Birini seç!

3. Hangisi?

4. Zor bir seçim olsa gerek 😊

5. Seç bakalım en sevdiğini :)

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6. Bunlardan hangisi?

7. Neredeyse bitiriyoruz!

8. Son olarak...

Tahinli Helva!

Tahinli Helva!

Sevdiğin balıkları seçtin. Eee helvasını yemeden olur mu? Balığın yanına çok yakışacak bir tarifimiz var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da hem balığını hem de helvanı ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişme derecesi:190 derece

Pişirme süresi:10 dakika 

Malzemeler:

  • 200 gram tahin helva

  • ½ limon suyu

  • 4 ceviz

  • 1 az bir miktar süt

Hazırlanışı:

1-Tahin helvasını bir çatal yardımıyla ezelim, içine biraz limon kabuğu rendesi 1/4 limon suyu, 1/4 çay bardağı süt ile iyice karıştıralım.

2-Kaplara alalım. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirelim. Üzerlerine birer ceviz içi koyalım.

3-190 Derece' de10 dakika kadar pişirelim. Çıkınca biraz soğumaya bırakalım. Özellikle balıktan sonra damak şenlendiren bu helvaya bayılacaksın. Şimdiden afiyet olsun!

Portakallı Tahin Helva

Portakallı Tahin Helva

Sevdiğin balıkları seçtin. Eee helvasını yemeden olur mu? Balığın yanına çok yakışacak bir tarifimiz var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da hem balığını hem de helvanı ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişme derecesi:180 derece

Pişirme süresi:15 dakika Malzemeler: 

  • 400 gr. sade tahin helvası (ezilmiş)

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 adet portakal kabuğu rendesi

  • 2 çorba kaşığı ceviz içi ( iri çekilmiş)

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

  • 1 çay bardağı portakal suyu

Hazırlanışı:

1-Geniş bir kabın içerisine tahin helvasını ekleyip çatalla ezin.

2. Ezdikten sonra tereyağı, portakal kabuğu rendesi, iri çekilmiş ceviz içini, limon kabuğu rendesini ve portakal suyunu ekleyip iyice karıştın.

3. Bütünleşen karışımı küçük kalıplara paylaştırın.

4. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Philips Çift Hazneli Airfryer'da 15 dakika pişirin.

5. Piştikten sonra sıcak sıcak servise sunun. Özellikle balıktan sonra damak şenlendiren bu helvaya bayılacaksın. Şimdiden afiyet olsun!

Çikolatalı Cevizli Tahin Helvası

Çikolatalı Cevizli Tahin Helvası

Sevdiğin balıkları seçtin. Eee helvasını yemeden olur mu? Balığın yanına çok yakışacak bir tarifimiz var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da hem balığını hem de helvanı ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişme derecesi:190 derece

Pişirme süresi:15 dakika 

Malzemeler:

  • Fırında Çikolatalı Cevizli Tahin Helvası Tarifi İçin Malzemeler

  • 500 gram kakaolu tahin helvası

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı çokokrem

  • 1 küçük kase iri kesilmiş ceviz

Üzeri için;

  • 1 tatlı kaşığı kakao

  • Güveç kaplarını yağlamak 1 tatlı kaşığı yumuşak margarin

Hazırlanışı:

1-Helvayı derin bir kapta parçalayın, iyice ezin ,sütü ,unu, limon suyunu, çokokremi ve cevizi koyup iyice karıştırın. 

2-Yağladığımız güveçlere pay edin. Üzerlerine biraz kakao serpin, çatalla zigzaglar çizin. 

3-Önceden ısıtılmış  Philips Çift Hazneli Airfryer' da 190 derecede 15 dakika pişirin. Biraz soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Özellikle balıktan sonra damak şenlendiren bu helvaya bayılacaksın. Şimdiden afiyet olsun!

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