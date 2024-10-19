Bize Hangi Balıkları Sevdiğini Söyle Sana Balık Sonrası Yiyebileceğin Bir Helva Tarifi Verelim!
Bize Hangi Balıkları Sevdiğini Söyle Sana Balık Sonrası Yiyebileceğin Bir Helva Tarifi Verelim!
Balık sevenler buraya! Hangi balıkları sevdiğini öğrenmek için kısa bir test yapıyoruz. Balık tercihlerinizin ardından, leziz bir helva tarifiyle damaklarımızı ödüllendireceğiz. Hazırsan başlayalım!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hangisini daha çok seviyorsun?
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2. Birini seç!
3. Hangisi?
4. Zor bir seçim olsa gerek 😊
5. Seç bakalım en sevdiğini :)
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