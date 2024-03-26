Bize Günlük Yaşamından Bahset, Sana Ramazan'da Ne Kadar Sağlıklı Besleneceğini Söyleyelim!
Bize Günlük Yaşamından Bahset, Sana Ramazan'da Ne Kadar Sağlıklı Besleneceğini Söyleyelim!
Günlük hayatında rutin olarak ne tür etkinlikler yapıyorsun? Vereceğin cevaplar, Ramazan ayında ne kadar sağlıklı bir şekilde beslendiğini bize söyleyecek! Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk sorumuzla başlayalım! Sabah uyandığında ilk olarak bunlardan hangisini yapıyorsun?
2. Yaptığın kahvaltı aşağıdakilerden hangisine daha çok benziyor?
3. Kahvaltını yaptın, hazırlandın. Nereye gidiyorsun?
4. Peki, gittiğin yerlere genellikle zamanında ulaşabiliyor musun?
5. Öğlen yemeği tercihin genelde nasıl oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sabahları kaçta uyanıyorsun?
7. Şimdi de ne zaman yattığını öğrenelim!
8. Son olarak, Ramazan'ın olmazsa olmazını sence ne?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın