Bize Günlük Yaşamından Bahset, Bu Yaza Fit Girecek misin Söyleyelim!
Bize Günlük Yaşamından Bahset, Bu Yaza Fit Girecek misin Söyleyelim!
Bir gününün nasıl geçiriyorsun? Spor yapıyor veya yeteri kadar su içiyor musun? Daha fazlasına bu testte cevap ver ve yaza fit girebilecek misin söyleyelim. 👇
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1. İlk olarak, güne nasıl başladığını öğrenelim 👇
2. Peki, kahvaltıda ne tercih edersin?
3. Gün içinde nasıl besleniyorsun?
4. Eee yapıyor musun hiç spor falan?
5. Söyle bakalım, günün genel olarak nasıl geçiyor?
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