Bize Evini Anlat, Stres Seviyeni Puanlayalım!

Ev dediğimiz yer bir sığınak olmalı... Günün yorgunluğunu üzerimizden attığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz bir alan olarak görmeliyiz. Ama bazen stres kaynağına dönüşebiliyor.

Peki, sen evinde mutlu ve huzurlu musun? Evinde seni yoran bir şey var mı? Bu test ile birlikte evini bize açabilirsin. Böylece stres seviyeni ölçebiliriz. Hazırsa başlayalım!