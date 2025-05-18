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Bize Evini Anlat, Stres Seviyeni Puanlayalım!

etiket Bize Evini Anlat, Stres Seviyeni Puanlayalım!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 11:31

Ev dediğimiz yer bir sığınak olmalı... Günün yorgunluğunu üzerimizden attığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz bir alan olarak görmeliyiz. Ama bazen stres kaynağına dönüşebiliyor.

Peki, sen evinde mutlu ve huzurlu musun? Evinde seni yoran bir şey var mı? Bu test ile birlikte evini bize açabilirsin. Böylece stres seviyeni ölçebiliriz. Hazırsa başlayalım!

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1. Evine bir göz gezdir bakalım. Gözünün en çok takıldığı yer neresi?

2. Bir şeyi nereye koyduğunu sık sık unutur musun?

3. Peki, evin ışık alıyor mu, gün boyunca aydınlık oluyor mu?

4. Sessizlik... Evin sessizliği sana tam olarak nasıl hissettiriyor?

5. Evinin nasıl koktuğunu tarif edebilir misin?

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6. Bireysel alan çok önemlidir. Evde kendine ait bir alan var mı?

7. Eve gelen misafirler evin seni yansıttığını söyler mi?

Evin senin güç kaynağın: Stres seviyen düşük!

Evin senin güç kaynağın: Stres seviyen düşük!

Evini gerçekten sığınak olarak görüyorsun. Düzenli temiz kullanmaya özen gösteriyorsun. Kişisel alanın da var! Kendinle vakit geçirebileceğin alanları yaratmış olan çok güzel... Zihinsel olarak sana konfor sağlıyor. Belki minik dokunuşlarla daha da güzelleştirebilirsin ama temel olarak evin seni destekliyor. Böyle devam!

Ara ara dengeni kaybediyorsun: Stres seviyen orta!

Ara ara dengeni kaybediyorsun: Stres seviyen orta!

Evin ortamı genel olarak sana huzurlu hissettiriyor. Fakat bazı detaylar zaman zaman stres yaratıyor gibi. Belki dağınıklık, ışık, kişisel alan eksikliği... Bunları fark ettikten sonra çözüm arayışına girebilirsin. Böylece her şey yoluna girer. Küçük düzenlemeler ile büyük ferahlamalar gelir! Evin sığınağın olur ve ruh halini iyileştirir...

Evinde yoruluyorsun: Stres seviyen yüksek!

Evinde yoruluyorsun: Stres seviyen yüksek!

Yaşam alanın... Yaşam alanın olmaktan çıkmak üzere. Farkında olmadan enerjini düşürüyor olabilir. Dağınıklık, düzensizlik, yeterince nefes alamadığın alanlar seni zihinsel olarak yoruyor olabilir. Kendine küçük bir köşe yaratabilirsin. Sık sık kullanacağın bir alanı sadeleştirebilir ve kendine özel hale getirebilirsin. Fiziksel olarak düzen beraberinde ruhsal dinginliği de getirir!

Evin kaos dolu: Stres seviyen yüksek!

Evin kaos dolu: Stres seviyen yüksek!

Evin seni destekleyen bir yer olmak yerine seni baskılayan bir ortama dönmüş durumda... Dağınıklık, ışık eksikliği, gürültü ve kişisel alanların kaybolması sana sürekli stres yaratıyor olabilir. Belki durumun farkında bile değildi... Küçük adımlarla başlayarak alanını yeniden inşa edebilirsin. Böylece nefes alabileceğin yerler oluşur. Unutma! Evin senin yansıman. Bu yansımayı değiştirebilirsin!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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