Bize Evini Anlat, Stres Seviyeni Puanlayalım!
Ev dediğimiz yer bir sığınak olmalı... Günün yorgunluğunu üzerimizden attığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz bir alan olarak görmeliyiz. Ama bazen stres kaynağına dönüşebiliyor.
Peki, sen evinde mutlu ve huzurlu musun? Evinde seni yoran bir şey var mı? Bu test ile birlikte evini bize açabilirsin. Böylece stres seviyeni ölçebiliriz. Hazırsa başlayalım!
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1. Evine bir göz gezdir bakalım. Gözünün en çok takıldığı yer neresi?
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2. Bir şeyi nereye koyduğunu sık sık unutur musun?
3. Peki, evin ışık alıyor mu, gün boyunca aydınlık oluyor mu?
4. Sessizlik... Evin sessizliği sana tam olarak nasıl hissettiriyor?
5. Evinin nasıl koktuğunu tarif edebilir misin?
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6. Bireysel alan çok önemlidir. Evde kendine ait bir alan var mı?
7. Eve gelen misafirler evin seni yansıttığını söyler mi?
Evin senin güç kaynağın: Stres seviyen düşük!
Ara ara dengeni kaybediyorsun: Stres seviyen orta!
Evinde yoruluyorsun: Stres seviyen yüksek!
Evin kaos dolu: Stres seviyen yüksek!
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