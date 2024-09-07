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Bize Bir Yemek Seç, Sana Mutfakta Vakit Geçirmeyi Ne Kadar Çok Sevdiğini Söyleyelim!

etiket Bize Bir Yemek Seç, Sana Mutfakta Vakit Geçirmeyi Ne Kadar Çok Sevdiğini Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 20:31

Yemek yapmak senin için bir tutku mu yoksa yüzeysel bir şey mi? Bu testin sonucunda mutfakta zaman geçirmek senin için ne ifade ediyor onu söylüyoruz. 👇

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1. Söyle bakalım, mutfakta ilk iş olarak ne yaparsın?

2. Hangi mutfağa ait yemekleri yapmaktan hoşlanırsın?

3. Şık bir akşam için hazırlayacağın bir ana yemek seç bakalım. 👇

4. Şimdi de bir tatlı seç bakalım. 👇

5. Yeni bir tarif denerken ne hissedersin?

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6. Şimdi de yemek yapmak isteyeceğin bir mutfak seçmeni istiyoruz. 👇

7. Mutfakta bir hata yaptığında ne yaparsın?

8. Son olarak, bir kahvaltı tabağı seçmeni istiyoruz. 👇

Mutfak aşığı!

Mutfakta vakit geçirmek senin için bir terapi gibi. Yemek yapmak, yeni tarifler denemek ve sonuçları sevdiklerinle paylaşmak senin için büyük bir keyif. Mutfakta geçirdiğin zamanın her anını değerlendiriyor, her seferinde daha iyi yemekler ortaya çıkarıyorsun. Belki de seni şef olarak görmek yakındır!

Tutkulu bir aşçı!

Mutfakta olmayı seviyorsun ama bu senin için tamamen eğlenmek demek. Yemek yaparken yaratıcılığını konuşturuyor, lezzetli yemekler hazırlamaktan büyük bir zevk alıyorsun. Senin için yemek yapmanın asıl keyfi, sonucunda müthiş lezzetler ortaya çıkarıyor olman! E tabi sevdiklerinle paylaşmak da seni motive ediyor.

Canın isterse!

Mutfakta vakit geçirmek sana tamamen yabancı değil ama hayatının merkezinde de değil. Sen, yalnızca canın istediği zamanlarda bir şeyler deniyorsun. Yeni tarifler denemekten çekinmiyorsun ama bu işi çok da ciddiye almıyorsun. Mutfakta olmayı seviyorsun ama aynı zamanda diğer aktivitelerle de ilgileniyorsun. Senin için denge önemli!

Sen, mutfakla mesafelisin!

Yemek yapmaktan hoşlanıyorsun ama mutfakta uzun saatler geçirmeyi pek sevmiyorsun. Biraz sakarsın o yüzden sonucun pek de iyi olmamasından korkuyorsun. Bu yüzden, basit ve pratik tarifler tam sana göre. Mutfakta olmayı tercih etsen de, genellikle hazır yemekleri ya da dışarıda yemeği tercih ediyorsun. Senin için önemli olan, hızlı ve lezzetli sonuçlar elde etmek!

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