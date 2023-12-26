Bitlenen Öğrencinin Saçını Temizleyen TikTok Kullanıcısı, Paylaşımıyla Mideleri Altüst Etti
Bitlenen Öğrencinin Saçını Temizleyen TikTok Kullanıcısı, Paylaşımıyla Mideleri Altüst Etti
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Bitlenen saçların çözüm sürecini paylaşan TikTok kullanıcısı, videolarıyla midemizi altüst etti. Özellikle okul çağında olan çocukların korkulu rüyasıyla ilgili paylaşımlar ve açıklamalar için sizleri şöyle alalım...👇
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Genellikle çocukken görülen saç bitleri hepimizin kabuslarından bir tanesi diyebiliriz.
Rachel Maroun kuaför ise TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla karşılaştığı bitli saçları ve çözüm sürecini gösteriyor.
Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan 21 yaşındaki genç kadın, daha önce de kafa derisinde yaklaşık 150 bit yumurtası bulunan bir müşterisini göstererek sosyal medya kullanıcılarını dehşete düşürmüştü.
Genç kadın, yaptığı işin sevilmesini beklemediğini belirterek sürekli 'iğrenme' içerikli yorumlar aldığını belirtiyor.
Rachel'ın profilinde gezerken bile saç diplerimiz kaşındı diyebiliriz.
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Gerçekten büyük sabır ve emek gerektiren bir mesleği var...
İsterseniz sizi birkaç videoyla baş başa bırakalım...👇
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