Bitlenen Öğrencinin Saçını Temizleyen TikTok Kullanıcısı, Paylaşımıyla Mideleri Altüst Etti

'Bir noktada Avustralya'da bu işi yapan tek kişi bendim çünkü kimse bu topa girmek istemiyordu. Ama kendimi başka bir kariyerde göremiyordum, belki de bu iş benim için yaratılmıştı. Bu işi yapacağımı hiç düşünmesem de en büyük nimet oldu. Birinin yaşam kalitesini bu kadar kısa sürede değiştirebildiğimi bilmek beni mutlu ediyor. Yaptığım işle ilgili en sevdiğim şey, her bir müşterim için olumsuz bir deneyimi olumlu bir deneyime dönüştürebilmek.'