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Bitlenen Öğrencinin Saçını Temizleyen TikTok Kullanıcısı, Paylaşımıyla Mideleri Altüst Etti

Bitlenen Öğrencinin Saçını Temizleyen TikTok Kullanıcısı, Paylaşımıyla Mideleri Altüst Etti

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.12.2023 - 14:00

Bitlenen saçların çözüm sürecini paylaşan TikTok kullanıcısı, videolarıyla midemizi altüst etti. Özellikle okul çağında olan çocukların korkulu rüyasıyla ilgili paylaşımlar ve açıklamalar için sizleri şöyle alalım...👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Genellikle çocukken görülen saç bitleri hepimizin kabuslarından bir tanesi diyebiliriz.

Genellikle çocukken görülen saç bitleri hepimizin kabuslarından bir tanesi diyebiliriz.

Rachel Maroun kuaför ise TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla karşılaştığı bitli saçları ve çözüm sürecini gösteriyor.

Rachel Maroun kuaför ise TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla karşılaştığı bitli saçları ve çözüm sürecini gösteriyor.

Paylaştığı videoların da mide düzenimizi son derece zorladığını söylemeden geçmeyelim...

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan 21 yaşındaki genç kadın, daha önce de kafa derisinde yaklaşık 150 bit yumurtası bulunan bir müşterisini göstererek sosyal medya kullanıcılarını dehşete düşürmüştü.

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan 21 yaşındaki genç kadın, daha önce de kafa derisinde yaklaşık 150 bit yumurtası bulunan bir müşterisini göstererek sosyal medya kullanıcılarını dehşete düşürmüştü.

Genç kadın, yaptığı işin sevilmesini beklemediğini belirterek sürekli 'iğrenme' içerikli yorumlar aldığını belirtiyor.

Genç kadın, yaptığı işin sevilmesini beklemediğini belirterek sürekli 'iğrenme' içerikli yorumlar aldığını belirtiyor.

'Bir noktada Avustralya'da bu işi yapan tek kişi bendim çünkü kimse bu topa girmek istemiyordu. Ama kendimi başka bir kariyerde göremiyordum, belki de bu iş benim için yaratılmıştı. Bu işi yapacağımı hiç düşünmesem de en büyük nimet oldu. Birinin yaşam kalitesini bu kadar kısa sürede değiştirebildiğimi bilmek beni mutlu ediyor. Yaptığım işle ilgili en sevdiğim şey, her bir müşterim için olumsuz bir deneyimi olumlu bir deneyime dönüştürebilmek.'

Rachel'ın profilinde gezerken bile saç diplerimiz kaşındı diyebiliriz.

Rachel'ın profilinde gezerken bile saç diplerimiz kaşındı diyebiliriz.
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Gerçekten büyük sabır ve emek gerektiren bir mesleği var...

Gerçekten büyük sabır ve emek gerektiren bir mesleği var...

İsterseniz sizi birkaç videoyla baş başa bırakalım...👇

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