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Biten Bir Aşkın Ardından Kaybedenin Sen Değil de O Olduğunu Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Biten Bir Aşkın Ardından Kaybedenin Sen Değil de O Olduğunu Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 12:01

Bazen biten ilişkilerin ardından büyük bir yıkıma uğruyoruz. Bu gibi anlarda dinlediğimiz şarkılar modumuzu tamamen etkiliyor. Bu yüzden sana ilaç gibi gelecek bir müzik listemiz var!

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1. Rober Hatemo - Senden Çok Var

2. İrem Derici - Acemi Balık

3. Demet Akalın - Unuttum

4. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

5. Hepsi - Olmaz Oğlan

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6. Özlem Tekin - Hep Yek

7. Atiye - Salla

8. Gülşen - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

9. Sertab Erener - Aldırma Deli Gönlüm

10. Erdem Kınay Ft. Merve Özbey - Helal Ettim

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11. Ozan Doğulu, Sıla - Alain Delon

12. Eylem - Aman

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