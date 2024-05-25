Biten Bir Aşkın Ardından Kaybedenin Sen Değil de O Olduğunu Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Biten Bir Aşkın Ardından Kaybedenin Sen Değil de O Olduğunu Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Bazen biten ilişkilerin ardından büyük bir yıkıma uğruyoruz. Bu gibi anlarda dinlediğimiz şarkılar modumuzu tamamen etkiliyor. Bu yüzden sana ilaç gibi gelecek bir müzik listemiz var!
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1. Rober Hatemo - Senden Çok Var
2. İrem Derici - Acemi Balık
3. Demet Akalın - Unuttum
4. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
5. Hepsi - Olmaz Oğlan
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6. Özlem Tekin - Hep Yek
7. Atiye - Salla
8. Gülşen - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
9. Sertab Erener - Aldırma Deli Gönlüm
10. Erdem Kınay Ft. Merve Özbey - Helal Ettim
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