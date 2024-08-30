BIST 100 Endeksi Yükselişte: 30 Ağustos Piyasalarında Dikkat Çeken Gelişmeler
BIST 100 Endeksi Yükselişte: 30 Ağustos Piyasalarında Dikkat Çeken Gelişmeler
30 Ağustos’ta BIST 100 endeksi %0,78 artışla 9.833,22 puana yükseldi. Döviz kurları sakin seyrederken, altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Detaylar için okumaya devam edin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altının ons fiyatı dün alış ağırlıklı bir seyir izledikten sonra, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.508 dolardan işlem görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın