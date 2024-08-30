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BIST 100 Endeksi Yükselişte: 30 Ağustos Piyasalarında Dikkat Çeken Gelişmeler

etiket BIST 100 Endeksi Yükselişte: 30 Ağustos Piyasalarında Dikkat Çeken Gelişmeler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 22:49

30 Ağustos’ta BIST 100 endeksi %0,78 artışla 9.833,22 puana yükseldi. Döviz kurları sakin seyrederken, altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Detaylar için okumaya devam edin!

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Altının ons fiyatı dün alış ağırlıklı bir seyir izledikten sonra, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.508 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün alış ağırlıklı bir seyir izledikten sonra, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.508 dolardan işlem görüyor.

Bu hareketlilikle birlikte, altının gram fiyatı günü yüzde 0,7'lik bir artışla 2.762 TL seviyesinde kapattı.

Yeni güne yatay bir başlangıç yapan gram altın, Ağustos ayının ilk gününe göre 15,82 TL düşüş göstererek yüzde 0,61 değer kaybetti ve bugün 2.760 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yeni güne yatay bir başlangıç yapan gram altın, Ağustos ayının ilk gününe göre 15,82 TL düşüş göstererek yüzde 0,61 değer kaybetti ve bugün 2.760 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 4.600 TL, Cumhuriyet altını ise 17.945 TL’den satılıyor.

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güçlü bir artış göstererek 9.833,22 puana yükseldi.

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güçlü bir artış göstererek 9.833,22 puana yükseldi.

Bu yükseliş, özellikle büyük ölçekli şirketlerin hisselerindeki artışlarla destekleniyor.

Faiz oranları ise yüzde 42,10 seviyesinde, önceki kapanışa göre yüzde 0,08’lik bir düşüş gösteriyor.

Döviz kurlarında ise dolar/TL 34,0735 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, euro/TL yüzde 0,1’lik bir düşüşle 37,7103 seviyesine geriledi.

Döviz kurlarında ise dolar/TL 34,0735 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, euro/TL yüzde 0,1’lik bir düşüşle 37,7103 seviyesine geriledi.

Türk Lirası (TL), geçen haftayı dolar karşısında yüzde 0,9 kayıpla kapatmıştı. Ağustos ayının başından bu yana ise TL, yüzde 2,6 değer kaybetti.

EUR/USD paritesi ise yüzde 0,09’luk hafif bir gerilemeyle 1,1067 seviyesinde işlem görüyor.

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