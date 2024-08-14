BIST 100’de Dalgalı Seyir, Euro/TL Zirveye Oynuyor! 14 Ağustos 2024’te Piyasalar Neler Söylüyor?
BIST 100’de Dalgalı Seyir, Euro/TL Zirveye Oynuyor! 14 Ağustos 2024’te Piyasalar Neler Söylüyor?
14 Ağustos'ta piyasalarda gözler BIST 100 ve Euro/TL üzerinde. BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir izlerken, Euro/TL kuru zirveye doğru hızla tırmanıyor. Dolar ve altın fiyatlarında da önemli hareketlilikler var. Yatırımcılar için büyük önem taşıyan bu gelişmeler, doğru yatırım kararları almak için dikkatle izlenmeli.
İşte, 14 Ağustos'ta piyasalarda neler olup bittiğine dair tüm detaylar.
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BIST 100 endeksi, güne düşüşle devam ediyor.
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