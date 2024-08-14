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BIST 100’de Dalgalı Seyir, Euro/TL Zirveye Oynuyor! 14 Ağustos 2024’te Piyasalar Neler Söylüyor?

etiket BIST 100’de Dalgalı Seyir, Euro/TL Zirveye Oynuyor! 14 Ağustos 2024’te Piyasalar Neler Söylüyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 23:41

14 Ağustos'ta piyasalarda gözler BIST 100 ve Euro/TL üzerinde. BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir izlerken, Euro/TL kuru zirveye doğru hızla tırmanıyor. Dolar ve altın fiyatlarında da önemli hareketlilikler var. Yatırımcılar için büyük önem taşıyan bu gelişmeler, doğru yatırım kararları almak için dikkatle izlenmeli. 

İşte, 14 Ağustos'ta piyasalarda neler olup bittiğine dair tüm detaylar.

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BIST 100 endeksi, güne düşüşle devam ediyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %0,83 oranında düşüşle 9.837,80 puan seviyesine geriledi. Haftanın ortasında yaşanan bu düşüş, piyasalarda satış baskısının arttığını gösteriyor.

Dolar/TL kuru %0,1 oranında küçük bir artışla 33,5772 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL kuru %0,1 oranında küçük bir artışla 33,5772 seviyesine yükseldi.

Ancak asıl dikkat çeken hareketlilik Euro/TL cephesinde yaşanıyor. Euro/TL kuru %0,47 oranında artarak 37,0684 seviyesine çıktı ve Türk Lirası karşısında güçlenmeye devam ediyor. Euro/Dolar paritesi ise %0,33'lük bir artışla 1,1028 seviyesine yükseldi.

Altın piyasasında bugün yatay bir seyir gözleniyor.

Ons altın %0,58 oranında düşüşle 2.450,00 dolar seviyesine geriledi. Çeyrek altın fiyatı 4.323TL, gram altın ise 2.644 TL seviyesinden işlem görüyor.

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