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Birçok Yemeği Pratik Bir Şekilde Hazırlamamızı Sağlayan Çift Hazneli Airfryer’ı Temizlemek İçin 11 Tüyo

etiket Birçok Yemeği Pratik Bir Şekilde Hazırlamamızı Sağlayan Çift Hazneli Airfryer’ı Temizlemek İçin 11 Tüyo

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 19:01

Günlük hayatın koşuşturması içinde yemek hazırlamak bazen oldukça zahmetli ve zaman alıcı olabiliyor. Neyse ki Philips Çift Hazneli Airfryer, hem lezzetli hem de sağlıklı yemekler hazırlarken zaman kazanmamızı sağlıyor. 'Peki cihazın temizliği için neler yapmak gerekiyor?' diye düşünüyorsan seni içeriğe alalım!

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1. Güvenlik önlemlerini almayı unutma!

Her şeyden önce güvenlik gelir. Bu nedenle Philips Çift Hazneli Airfryer temizliğine başlamadan önce cihazın fişini çekip soğumasını beklemeyi unutma. Bu sayede olası tehlikeleri ortadan kaldırmış olursun.

2. Kullanım kılavuzuna göre temizlik yap.

2. Kullanım kılavuzuna göre temizlik yap.

Kullanım kılavuzunda Philips Çift Hazneli Airfryer’ın çıkarılabilir tüm parçalarını bulaşık makinesinde yıkanabiliyorsa bu yönde bir temizlik yapabilirsin. Hazneleri cihazdan çıkararak bulaşık makinesine koy, yıkamaya ver ve zaman kazan!

3. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarda yapışkan yemek artıkları varsa ön işlem uygula.

3. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarda yapışkan yemek artıkları varsa ön işlem uygula.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarda zorlu lekelerle karşılaştıysan haznenin ilk günkü halini korumak için zararlı kimyasal içermeyen bir deterjanı haznenin içine dök ve 5-10 dakika bekle. Ardından su yardımıyla hazneyi durula ve o şekilde bulaşık makinesinin içine yerleştir.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı her kullanımdan sonra mutlaka temizle!

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı her kullanımdan sonra mutlaka temizle!

Yemek yapma keyfiniz bittikten sonra hazne, sepet ve tel kısımlarını yıkayarak cihazınızın ömrünü uzatabilir ve her zaman ilk günkü gibi lezzetli yemekler yapabilirsin. Bu basit ama etkili adım sayesinde cihazının performansı hep yüksek kalır ve yemeklerine harika tatlar katmaya devam eder.

5. Lekeleri çıkarmak için bulaşık teli gibi hazneye zarar verecek uygulamalardan kaçın.

5. Lekeleri çıkarmak için bulaşık teli gibi hazneye zarar verecek uygulamalardan kaçın.

Philips Çift Hazneli Airfryer’daki lekelere olabildiğince hızlı müdahale etmek çok önemli ama temizlik sırasında metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmaktan kaçın. Bu, cihazın yüzeyine zarar verebilir ve performansını düşürebilir.

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6. Kullandığın temizlik araçları sadece cihaza özel olsun.

Çift Hazneli Airfryer için kullandığın temizlik bez ve fırçaları mümkün olduğunca başka cihazların temizliğinde kullanma. Bu hem temizliğin daha etkili olmasına hem de kokuların karışamamasına yardımcı olur.

7. Rezistansı daha kolay temizlemek için Philips Çift Hazneli Airfryer’ı ters çevirmeyi dene.

7. Rezistansı daha kolay temizlemek için Philips Çift Hazneli Airfryer’ı ters çevirmeyi dene.

Çift Hazneli Airfryer'ını ters çevirerek rezistansa daha kolay erişebilirsin. Burada dikkat edilmesi gerekilen önemli bir nokta rezistansın temizliğinde ekstra dikkatli ve nazik olunması gerektiği. Çünkü cihazın en hassas bölümü diyebileceğimiz rezistans, yaptığın yemeklerin tadından kokusuna kadar her detayı etkiliyor.

8. Rezistansın ön yüzündeki kirleri detaylıca sil.

8. Rezistansın ön yüzündeki kirleri detaylıca sil.

Ters çevirdiğin Çift Hazneli Airfryer'ın rezistansını sıcak suyla ıslatıp sıktığın yumuşak bir sünger kullanarak temizle. Bu yöntemle en zor kirler bile çıkar. Cihazın iç kısmını bu şekilde temizlemek, tüm yüzeylerin hijyenik olmasını sağlar ve cihazın performansını korur. İşlem sadece birkaç dakika sürüyor ama etkisi büyük!

9. Rezistansın ulaşılamayan alanlarına esnek bir fırça yardımıyla eriş.

9. Rezistansın ulaşılamayan alanlarına esnek bir fırça yardımıyla eriş.

Esnek fırçalar cihazın rezistansını ve iç kısmını tamamen temizleme konusunda ideal bir çözüm sunar. O nedenle rezistansın aralıkları ve alt kısmındaki bölgeyi esnek bir fırça yardımıyla temizleyebilirsin. Böylelikle en zor ulaşılan yerlerin bile tertemiz olmasını sağlayabilirsin. Ancak çelik telli veya sert fırçalar kullanmaktan kaçın çünkü bunlar rezistansa zarar verebilir.

10. Çift Hazneli Airfryer'ın iç yüzeyini silmeyi ihmal etme.

10. Çift Hazneli Airfryer'ın iç yüzeyini silmeyi ihmal etme.

Belki de en çok unutulan bölgelerden birisi olan iç yüzeyin ihmal edilmesi zamanla yağ ve kirlerin birikerek yapışkan ve çıkmayan bir hale gelmesine neden olur. Her kullanımdan sonra Çift Hazneli Airfryer'ın iç yüzeyini nemli bir bezle silerek cihazının ömrünü ve yemeklerinin lezzetini artırabilirsin!

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11. Dış yüzeyleri de silmeyi unutma!

11. Dış yüzeyleri de silmeyi unutma!

Çift Hazneli Airfryer'ın dış kısmını temiz ve parlak tutmak da önemlidir. Hafif nemli bir bezle dış yüzeyleri silerek cihazın her zaman şık ve temiz görünmesini sağlayabilirsin. Temiz bir dış yüzey, cihazının daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlar ve mutfağına düzen katar.

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