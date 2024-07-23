Birçok Yemeği Pratik Bir Şekilde Hazırlamamızı Sağlayan Çift Hazneli Airfryer’ı Temizlemek İçin 11 Tüyo
Birçok Yemeği Pratik Bir Şekilde Hazırlamamızı Sağlayan Çift Hazneli Airfryer’ı Temizlemek İçin 11 Tüyo
Günlük hayatın koşuşturması içinde yemek hazırlamak bazen oldukça zahmetli ve zaman alıcı olabiliyor. Neyse ki Philips Çift Hazneli Airfryer, hem lezzetli hem de sağlıklı yemekler hazırlarken zaman kazanmamızı sağlıyor. 'Peki cihazın temizliği için neler yapmak gerekiyor?' diye düşünüyorsan seni içeriğe alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Güvenlik önlemlerini almayı unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kullanım kılavuzuna göre temizlik yap.
3. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarda yapışkan yemek artıkları varsa ön işlem uygula.
4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı her kullanımdan sonra mutlaka temizle!
5. Lekeleri çıkarmak için bulaşık teli gibi hazneye zarar verecek uygulamalardan kaçın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kullandığın temizlik araçları sadece cihaza özel olsun.
7. Rezistansı daha kolay temizlemek için Philips Çift Hazneli Airfryer’ı ters çevirmeyi dene.
8. Rezistansın ön yüzündeki kirleri detaylıca sil.
9. Rezistansın ulaşılamayan alanlarına esnek bir fırça yardımıyla eriş.
10. Çift Hazneli Airfryer'ın iç yüzeyini silmeyi ihmal etme.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın