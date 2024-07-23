Birçok Yemeği Pratik Bir Şekilde Hazırlamamızı Sağlayan Çift Hazneli Airfryer’ı Temizlemek İçin 11 Tüyo

Belki de en çok unutulan bölgelerden birisi olan iç yüzeyin ihmal edilmesi zamanla yağ ve kirlerin birikerek yapışkan ve çıkmayan bir hale gelmesine neden olur. Her kullanımdan sonra Çift Hazneli Airfryer'ın iç yüzeyini nemli bir bezle silerek cihazının ömrünü ve yemeklerinin lezzetini artırabilirsin!