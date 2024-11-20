Birçok Kişinin Kabusu Olan MR Cihazlarından Çıkan Seslerin Aslında Nereden Geldiğini Biliyor musunuz?

MR cihazlarına giren herkes o gürültülü sesleri duymuştur. Bazı insanlar bu sesleri duyunca tedirgin oluyor, hatta kimi zaman MR çektirmekten vaz bile geçebiliyor. Ama aslında bu seslerin hepsi cihazın düzgün çalışması için gerekli ve gayet normal. Peki MR'daki o gürültüler neden çıkıyor ve nereden geliyor? İşte bu seslerin kaynağını adım adım anlatıyoruz.

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