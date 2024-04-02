Biraz da Okuyalım: Temizlikle İlgili Yazılmış 10 Kitap
Biraz da Okuyalım: Temizlikle İlgili Yazılmış 10 Kitap
Temizlik, hayatın olmazsa olmazlarından. Peki, temizliği hiç bir felsefe veya edebiyat olarak düşündünüz mü? Siz düşünmemiş olsanız bile bu, başkalarının düşünmediği anlamına gelmiyor. Çünkü bugüne kadar temizlik hakkında yazılmış sayısız kaynak mevcut. O halde gelin en iyi, bilgilendirici ve ilham verici olanlarına biraz yakından bakalım!
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1. Marie Kondo - Hayatı Sadeleştirmek için Derle, Topla, Rahatla!
2. Rachel Hoffman - Temiz, Düzenli ve Rahat
3. Erkan Şamcı - Ekolojik Temizliğin Kitabı
4. Shoukei Matsumoto - Bir Keşişin Temiz Ev ve Zihin Rehberi
5. Joshua Becker - Minimalist Ev
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6. Mrs Hinch - Evim Temiz Mutluyum
7. Emrah Bozok - Temizliğin Türkçesi
8. Donald Altman - Duygusal Temizlik
9. Hideko Yamashita - Danshari: Japon Ev Düzenleme Sanatı
10. Kirsten M. Lagatree - Feng Shui
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