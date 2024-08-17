Bir Yangın da Adalar’da! Büyükada’da Yangın Çıktı
Bir Yangın da Adalar’da! Büyükada’da Yangın Çıktı
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Büyükada'da iki katlı binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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Büyükada'da saat 20.45 sıralarında 2 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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uIan bu kadar zor mu ya ? yangın ihbar hattı kur , geIen ihbarIarı anında resmi organIarınIa doğruIa , yangın böIgesinde keşif uçuşu yap , dünyanın kuIIandığ... Devamını Gör
kesinlikle doğal olarak çıkmıyor çoğu..
Bulunduğumuz coğrafyanın bitki örtüsü özellikle sıcak aylarda yanmaya çok elverişli, hatta bazı bitki türleri (Kızılçam, Laden, Kermes Meşesi vb.) bunu kendi... Devamını Gör
Çıldırmamak mümkün değil YETO ARTIK 😡
amaç zaten çıldırtmak..büyükadada mangal mı yoksa anız mı yakılır