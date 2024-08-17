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Bir Yangın da Adalar’da! Büyükada’da Yangın Çıktı

Bir Yangın da Adalar’da! Büyükada’da Yangın Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.08.2024 - 20:51 Son Güncelleme: 17.08.2024 - 21:15

Ülkenin birçok yerinde yangınlar devam ederken bir yangın haberi de İstanbul’dan geldi. Büyükada’da başlayan yangın birçok yerden görüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 

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Büyükada'da iki katlı binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Büyükada'da iki katlı binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Büyükada'da saat 20.45 sıralarında 2 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükada'da saat 20.45 sıralarında 2 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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tonton1923

uIan bu kadar zor mu ya ? yangın ihbar hattı kur , geIen ihbarIarı anında resmi organIarınIa doğruIa , yangın böIgesinde keşif uçuşu yap , dünyanın kuIIandığ... Devamını Gör

Ömer

kesinlikle doğal olarak çıkmıyor çoğu..

Doğan Serbest

Bulunduğumuz coğrafyanın bitki örtüsü özellikle sıcak aylarda yanmaya çok elverişli, hatta bazı bitki türleri (Kızılçam, Laden, Kermes Meşesi vb.) bunu kendi... Devamını Gör

Emel

Çıldırmamak mümkün değil YETO ARTIK 😡

marley

amaç zaten çıldırtmak..büyükadada mangal mı yoksa anız mı yakılır