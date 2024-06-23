Bir Türk Yemeği Olsan Hangisi Olurdun?

Senin doğan doğan ve samimi bir kişiliğin var. Diğer insanlarla empati kurmayı seviyorsun ve çevrendeki insanlara destek olmaktan hoşlanıyorsun. İmambayıldı gibi, içi zengin ve lezzetli bir yemek gibi sen de iç dünyanda derinlik barındırıyorsun.