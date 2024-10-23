"Bir Tarihin Başlangıcı" Temalı Brand Week Istanbul 2024 ile Yılın En İlham Verici Haftası Başlıyor!

Brand Week Istanbul 2024 yılında insanın, işin ve yaratıcılığın geleceğine “Bir Tarihin Başlangıcı” temasıyla yaklaşıyor.

Zaman, mekân ve gerçeklik algısında, insan ve yaratıcılık arasındaki organik olduğu düşünülen bağlarda, teknolojiyle kurulan araç ve amaç ilişkisinde, ahlaki ve politik duyarlılıklarda yaşanan dönüşümler, bugünün dünyasını anlamak için farklı kavramlar ve yeni zihin haritaları gerektiriyor. Geçmişten geleceğe doğru ilerleyen çizgisel bir tarih anlayışının askıya alındığı, radikal bir kopuş yaşanılan bu dönem yeni bir başlangıcı ve farklı bir tarihsellik deneyimini simgeliyor. Medeniyete, kültüre, iletişime ve teknolojiye dair henüz gerçekleşmemiş olan senaryoların düşleneceği, yeni toplumsal sözleşmelerin tartışılacağı ve yeni tarihin muhtemel yol haritalarına göz atılacağı Brand Week Istanbul özel sektörde, akademide ve kamu sektöründe çalışan tüm katılımcıları için bu belirsizlik döneminde stratejik bir vizyon geliştirebilecekleri bir platform yaratmayı hedefliyor.

MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, festival temasının duygusal tonuna yönelikse şu açıklamada bulunuyor: “Yeni tarihler ve yeni başlangıçlar her zaman dehşeti ve umudu aynı anda barındırır. Brand Week Istanbul’da geleceğe ve yeni başlangıçlara merakla yaklaşıyoruz. Teşhis kadar, tedavi odağını da vurgulamayı önemsiyoruz. Hayalgücü böyle zamanlarda en büyük yol arkadaşımız. Türkiye’nin tüm yaratıcı zihinlerini bu buluşmada ve tartışmada yer almaya davet ediyorum.”