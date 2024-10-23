Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
"Bir Tarihin Başlangıcı" Temalı Brand Week Istanbul 2024 ile Yılın En İlham Verici Haftası Başlıyor!

"Bir Tarihin Başlangıcı" Temalı Brand Week Istanbul 2024 ile Yılın En İlham Verici Haftası Başlıyor!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
23.10.2024 - 11:38

Kasım ayının ilk haftası Brand Week Istanbul anlamına geliyor. Yılın en ilham verici haftası bu yıl da programı, sürprizleri ve kalıcı etkileriyle dopdolu!

İş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrilerin buluşma noktası Brand Week Istanbul’un 2024 programı açıklandı. 4-8 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde binlerce katılımcıyı bilgi, ilham ve paylaşım çatısında bir araya getirecek festivalin bu yılki teması “Bir Tarihin Başlangıcı.”

2024’ün Kavramsal Çerçevesi: Bir Tarihin Başlangıcı

2024’ün Kavramsal Çerçevesi: Bir Tarihin Başlangıcı

Brand Week Istanbul 2024 yılında insanın, işin ve yaratıcılığın geleceğine “Bir Tarihin Başlangıcı” temasıyla yaklaşıyor.

Zaman, mekân ve gerçeklik algısında, insan ve yaratıcılık arasındaki organik olduğu düşünülen bağlarda, teknolojiyle kurulan araç ve amaç ilişkisinde, ahlaki ve politik duyarlılıklarda yaşanan dönüşümler, bugünün dünyasını anlamak için farklı kavramlar ve yeni zihin haritaları gerektiriyor. Geçmişten geleceğe doğru ilerleyen çizgisel bir tarih anlayışının askıya alındığı, radikal bir kopuş yaşanılan bu dönem yeni bir başlangıcı ve farklı bir tarihsellik deneyimini simgeliyor. Medeniyete, kültüre, iletişime ve teknolojiye dair henüz gerçekleşmemiş olan senaryoların düşleneceği, yeni toplumsal sözleşmelerin tartışılacağı ve yeni tarihin muhtemel yol haritalarına göz atılacağı Brand Week Istanbul özel sektörde, akademide ve kamu sektöründe çalışan tüm katılımcıları için bu belirsizlik döneminde stratejik bir vizyon geliştirebilecekleri bir platform yaratmayı hedefliyor.

MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, festival temasının duygusal tonuna yönelikse şu açıklamada bulunuyor: “Yeni tarihler ve yeni başlangıçlar her zaman dehşeti ve umudu aynı anda barındırır. Brand Week Istanbul’da geleceğe ve yeni başlangıçlara merakla yaklaşıyoruz. Teşhis kadar, tedavi odağını da vurgulamayı önemsiyoruz. Hayalgücü böyle zamanlarda en büyük yol arkadaşımız. Türkiye’nin tüm yaratıcı zihinlerini bu buluşmada ve tartışmada yer almaya davet ediyorum.”

Düşünce ve iş dünyası liderlerinden çarpıcı başlıklar

Düşünce ve iş dünyası liderlerinden çarpıcı başlıklar

Brand Week Istanbul programı 2024 yılında da düşünce ve iş dünyasının önde gelen isimlerini, çarpıcı konu başlıklarında ağırlıyor. Nobel ödüllü ekonomist ve MIT Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, ABD 2024 Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris’in dijital stratejisti Mark Adams, World Cities Culture Forum Direktörü Laia Gasch, araştırmacı ve yazar Bekir Ağırdır, yazar Murathan Mungan, pazarlama hiciv ustası Tom Fishburne,  Eski FBI Ajanı ve Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi Kyle Vowinkel, filozof Riccardo Manzotti, sosyolog Steve Fuller, gazeteci ve yazar M. Serdar Kuzuloğlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, sosyal girişimci ve aktivist Laura Visco, Cambridge Üniversitesi uluslararası ilişkiler profesörü Ayşe Zarakol, Marketing Society CEO’su Sophie Devonshire ve çok daha fazla isim 15’i aşkın sahnede Brand Week Istanbul katılımcılarıyla buluşuyor. Bu yılın Onur Konuğu ise komedi sanatının usta ismi Ata Demirer.

Brand Week Istanbul’un kapsamlı programında yanıtı aranacak sorulardan bazıları ise şöyle:  

  • Küresel belirsizlikte dünya ve Türkiye nereye gidiyor?

  • Teknoloji ve insan ilişkisi yaratıcılığı hangi noktalara taşıyabilir?

  • 21’inci yüzyıl ne tür bir bilinç paradigmasını beraberinde getirmeli?

  • Kentlerin gelişiminde adil paylaşıma ve kültürel dinamizme nasıl yer açılır?

  • Bugün “insan”ı ve “insan markası”nı nasıl tanımlamalı; bireyi ve toplum nasıl anlaşılmalı?

  • İkna ve müzakerede yeni yollar neler?

  • Yeni bir siyaset ve toplum sözleşmesinin imkânı nerede yükselir?

  • Yakın tarihin pazarlama ve iletişim stratejileri neler olacak?

  • Yapay zekanın insan, toplum ve iş dünyasındaki kısa ve uzun vadeli etkileri nasıl gerçekleşecek?

  • Sanat, sağlık ve sporun geleceği nasıl şekillenecek?

Hem akademik hem stratejik hem de pratik!

Hem akademik hem stratejik hem de pratik!

İlham veren sunumların, yaratıcı endüstrilerin ve iş dünyasının kritik gündemlerine dokunan panellerin, marka işbirliklerine ön ayak olacak özel toplantıların yanı sıra farklı alanlara odaklanan sertifika ve akademik programları da Brand Week Istanbul’un 2024 programında önemli bir yer tutuyor.

P&G Brand Academy katılımcıları, Türkiye’nin önde gelen uzman eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerde marka ve pazarlamanın en güncel konularını akademik bilgi ve deneyimle harmanlayarak öğrenecekler. Bu yıl “Everyone’s a Creator” temasıyla gerçekleşecek Creators Academy, rüştünü ispatlamış içerik üreticileri ve markalarla birlikte yeni yaratıcılığın anatomisini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Next Akademi “Başlangıcın Sonu” programı, alanında öncü isimler tarafından “ders olarak öğretilmek” yerine “etkileşim kurarak aktarılacak” eğitimleriyle, sürekli değişen şartlara hızla ayak uydurmak isteyen herkesi bekliyor.

“Yeteneği, bilgi ve deneyimle buluşturarak stratejiye merak duyan pazarlama iletişimi profesyonellerine yol göstermek ve ilham vermek” amacıyla yola çıkan Strateji Akademisi, katılımcılarına pazarlama iletişimini şekillendiren güncel tartışmalar ışığında stratejinin farklı işlevlerini, alanında uzman isimlerinden dinleme şansı sağlayacak. Bu yıl ilk defa düzenlenecek GroupM Medya Akademisi; medya ekosistemine yeni adım atanlardan, sektördeki bilgi ve beslenme alanlarını genişletmek isteyen profesyonellere kadar geniş bir hedef kitleye hitap ediyor. E-ticaret dünyasının en dinamik ve yenilikçi gelişmelerine hâkim olmak, işini bir sonraki seviyeye taşımak ve küresel pazarlarda yer almak isteyenler, LCW.COM E-ticaret Akademisi’nde e-ticaret operasyonlarını küresel çapta nasıl dönüştürebileceklerini öğrenecekler.

Healing Hall ise tüketici sağlığının geleceğini tartışırken, iyileştirici sağlık çözüm önerilerine de yer vermeye bu yıl da devam ediyor.

Eğlence ve deneyim Brand Week Istanbul sahnelerinde

Eğlence ve deneyim Brand Week Istanbul sahnelerinde

4 Kasım’da start alan Brand Week Istanbul gündüz programlarıyla bilgi ve ilham paylaşımına odaklanırken, kahve molalarında, öğle aralarında ve akşam saatlerinde de sahneyi eğlence, mizah ve müziğe bırakıyor. Lovemarks, Fark Yaratan Kadınlar, Sardis, Felis ve Curious Felis Ödül törenleri Türkiye’nin yaratıcılığını ve stratejik başarısını kutlarken, birçok sürpriz sanatçı da performanslarıyla katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.