Bir Seyahat Acenten Olsa Turistleri İlk Hangi Ülkeye Götürürdün?
Bir Seyahat Acenten Olsa Turistleri İlk Hangi Ülkeye Götürürdün?
Kim istemez ki harika bir seyahat acentesi olsun, herkesi o hayalindeki tatile götürsün... Peki senin bir seyahat acenten olsa insanları ilk hangi ülkeye götürürdün?
Öğrenmek için haydi teste!
Söyle bakalım, senin için ideal tatil nasıl olmalı?
Devam edelim! Turistlerin gideceği ülkede ilk ne yapmalarını istersin?
Sen söyle, biz onlara iletelim: Turistlerin valizlerinde ne eksik olmamalı?
Güzel! Peki turistler en çok hangi ulaşım aracını kullanacaklar?
Bu ülkede seyahat hatırası olarak ne toplayabilirler?
Sence bu turistler, bu ülke dışında başka bir ülkeye gitmek isteyecekler mi?
Az kaldı! Turistlerin ülkeye ayak bastıkları an hissedecekleri duygu, bunlardan hangisi olur?
Son sorudayız! Turistlere buradan vermek istediğin bir tavsiye var mı?
İtalya!
Japonya!
İspanya!
Mısır!
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