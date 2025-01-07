Bir Seyahat Acenten Olsa Turistleri İlk Hangi Ülkeye Götürürdün?

Senin bir seyahat acenten olsa insanları ilk İtalyaİ'ya götürürdün. Çünkü senin tatil anlayışın çok kapsamlı. Tatile gönderdiğin insanlar da senin gibi her şeyi yaşasın, görsün, tüm benliğiyle deneyimlesin istiyorsun. En güzel yemekleri, en güzel koyları, en eğlenceli sokaklarıyla İtalya herkesi mutlu edecek bir tatil destinasyonu.

Peki tatile İtalya'ya gitmek ister miydin? Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 5-7 Şubat'ta Tüyap Fuat ve Kongre Merkezi'nde tüm seyahat acenteleriyle birlikte seni bekliyor!

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