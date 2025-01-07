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Bir Seyahat Acenten Olsa Turistleri İlk Hangi Ülkeye Götürürdün?

Bir Seyahat Acenten Olsa Turistleri İlk Hangi Ülkeye Götürürdün?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 17:12

Kim istemez ki harika bir seyahat acentesi olsun, herkesi o hayalindeki tatile götürsün... Peki senin bir seyahat acenten olsa insanları ilk hangi ülkeye götürürdün? 

Öğrenmek için haydi teste!

Söyle bakalım, senin için ideal tatil nasıl olmalı?

Devam edelim! Turistlerin gideceği ülkede ilk ne yapmalarını istersin?

Sen söyle, biz onlara iletelim: Turistlerin valizlerinde ne eksik olmamalı?

Güzel! Peki turistler en çok hangi ulaşım aracını kullanacaklar?

Bu ülkede seyahat hatırası olarak ne toplayabilirler?

Sence bu turistler, bu ülke dışında başka bir ülkeye gitmek isteyecekler mi?

Az kaldı! Turistlerin ülkeye ayak bastıkları an hissedecekleri duygu, bunlardan hangisi olur?

Son sorudayız! Turistlere buradan vermek istediğin bir tavsiye var mı?

İtalya!

İtalya!

Senin bir seyahat acenten olsa insanları ilk İtalyaİ'ya götürürdün. Çünkü senin tatil anlayışın çok kapsamlı. Tatile gönderdiğin insanlar da senin gibi her şeyi yaşasın, görsün, tüm benliğiyle deneyimlesin istiyorsun. En güzel yemekleri, en güzel koyları, en eğlenceli sokaklarıyla İtalya herkesi mutlu edecek bir tatil destinasyonu. 

Peki tatile İtalya'ya gitmek ister miydin? Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT,  5-7 Şubat'ta Tüyap Fuat ve Kongre Merkezi'nde tüm seyahat acenteleriyle birlikte seni bekliyor! 

Ücretsiz online davetiye almak için hemen tıkla!

Japonya!

Japonya!

Senin bir seyahat acenten olsa insanları ilk Japonya’ya götürürdün! Çünkü hem geleneklere hem de modernliğe aynı anda değer veriyorsun. Gönderdiğin insanlar, tapınakların huzurunu yaşayıp ardından Tokyo’nun enerjik sokaklarında kendini kaybedebilir. Sushi denemeden dönen olursa üzülürsün, ama biliyoruz ki senin planladığın bir tatilden herkes memnun döner!

Peki tatile Japonya'ya gitmek ister miydin? Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT,  5-7 Şubat'ta Tüyap Fuat ve Kongre Merkezi'nde tüm seyahat acenteleriyle birlikte seni bekliyor! 

Ücretsiz online davetiye almak için hemen tıkla!

İspanya!

İspanya!

Sen bir seyahat acentesi açsan insanları İspanya’ya götürmeden içini rahat ettiremezdin. Çünkü sen eğlenceyle kültürü buluşturmayı çok iyi biliyorsun. Gaudi’nin çılgın mimarisiyle büyülenenler, Paella’nın tadına bakmadan masadan kalkamayanlar, Sevilla sokaklarında Flamenko’yu canlı izleyenler... Herkes senden 'Tatil dediğin böyle olurmuş!' diye bahsederdi!

Peki tatile İspanya'ya gitmek ister miydin? Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT,  5-7 Şubat'ta Tüyap Fuat ve Kongre Merkezi'nde tüm seyahat acenteleriyle birlikte seni bekliyor! 

Ücretsiz online davetiye almak için hemen tıkla!

Mısır!

Mısır!

Senin bir seyahat acenten olsa ilk adres Mısır olurdu. Çünkü sadece gezmek değil, geçmişe dokunmak da senin işin. Piramitlerin gölgesinde hayranlıkla gezenlerin ya da Kahire’nin kaotik sokaklarında pazarlık yapmayı deneyenlerin gözlerinde farklı bir ışıltı belireceğini biliyorsun. Bu gezi, herkesin hayatında iz bırakırdı. Eminiz!

Peki tatile Mısır'a gitmek ister miydin? Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT,  5-7 Şubat'ta Tüyap Fuat ve Kongre Merkezi'nde tüm seyahat acenteleriyle birlikte seni bekliyor! 

Ücretsiz online davetiye almak için hemen tıkla!

EMITT Turizm Fuarı 5-7 Şubat Tarihleri Arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde!

EMITT Turizm Fuarı 5-7 Şubat Tarihleri Arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde!

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Ma Belle
Ma Belle
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