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Bir Şarkıdan Daha Fazlası: Hikayesiyle Seni Kendine Bağlayacak 10 Parça

etiket Bir Şarkıdan Daha Fazlası: Hikayesiyle Seni Kendine Bağlayacak 10 Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 23:57

Müzik, sadece kulağa hoş gelen melodilerden ibaret değil. Bazı şarkılar, hikayeleriyle seni alır ve bambaşka bir dünyaya götürür. İşte hem melodisiyle hem de arkasındaki anlam dolu hikayeleriyle ruhuna dokunacak, tekrar tekrar dinlemek isteyeceğin 10 şarkı!

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1. The Beatles - Hey Jude

2. Johnny Cash - Hurt

3. Pink Floyd - Wish You Were Here

4. Duman - Bal

5. Şebnem Ferah - Deli Kızım Uyan

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6. Hayko Cepkin - Dans Et

7. Mor ve Ötesi - 23

8. Teoman - 17

9. Barış Manço - Gülpembe

10. Sezen Aksu - Beni Unutma

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