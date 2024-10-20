Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Bir Şansın Olsa Hangi Ünlü Şef ile Birlikte Yemek Hazırlamak İsterdin?

etiket Bir Şansın Olsa Hangi Ünlü Şef ile Birlikte Yemek Hazırlamak İsterdin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 20:31

Sen bize mutfakta neler yaptığını, neleri sevdiğini anlat biz de şansın olsa hangi ünlü şef ile mutfağa girmek isteyeceğini söyleyelim. Bakalım san mutfakta eşlik edecek, çok iyi ikili olacağınız o şef kim?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bir yemek programında olsan, hangi tarz yemekler yapardın?

2. Yemek yaparken en önemli şey sence nedir?

3. Yemek tarifine göre mi yemek yapıyorsun?

4. Peki bu yemek sunumlarından hangisi tam olarak seni yansıtıyor?

4. Peki bu yemek sunumlarından hangisi tam olarak seni yansıtıyor?

5. Yemek yaparken hangisini kullanmayı daha çok seversin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bir tarifte ölçüyü kaçırırsan ne yaparsın?

7. En sevdiğin mutfak aletini sorsak peki?

8. Hangisi senin için en önemli yemek deneyimi olurdu?

Kesinlikle Jamie Oliver!

Kesinlikle Jamie Oliver!

Sen mutfakta yemek yaparken eğlenmeyi, andan keyif almayı seviyorsun. Tabii ki yemek yapmak da önemli ama yaratıcılığını konuşturmak, sınırlarının dışına çıkmak da senin ilgini çok çekiyor. İşte tam böyle biri için Jamie Oliver'dan daha iyisi düşünülemez. Rahat ve yaratıcı bir atmosferde, pratik ve lezzetli tarifler öğrenmek isteyenler için harika bir seçenek gerçekten de!

Kesinlikle Gordon Ramsay!

Kesinlikle Gordon Ramsay!

Sen mutfakta her şeyi kusursuz yapmaya odaklanıyorsun. Zaten senin yemeğini yiyen bir daha aynı lezzeti başka yerde bulamıyor. İşte tam da bu yüzden senin birlikte yemek yapacağın o şef Gordon Ramsay olur. Mutfakta disipline ve mükemmelliğe önem veren, güçlü ve etkileyici tarifleriyle bilinen bir şefle çalışmak herkesin en büyük hayali!

Kesinlikle Massimo Bottura!

Kesinlikle Massimo Bottura!

Sen dünya mutfağını seviyorsun. Sınırlarının dışına çıkmak, bol baharatlar eklemek, yeni lezzetler keşfetmek tam olarak senin işin. İşte tam böyle anlarda senin eşlikçin Massimo Bottura! Geleneksel tarifleri yenilikçi bir bakış açısıyla sunmayı seven, sanatsal ve detaylı yemeklerle ilgilenenler için ilham verici bir şef olduğunu kabul edelim!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın