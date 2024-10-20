Bir Şansın Olsa Hangi Ünlü Şef ile Birlikte Yemek Hazırlamak İsterdin?
Bir Şansın Olsa Hangi Ünlü Şef ile Birlikte Yemek Hazırlamak İsterdin?
Sen bize mutfakta neler yaptığını, neleri sevdiğini anlat biz de şansın olsa hangi ünlü şef ile mutfağa girmek isteyeceğini söyleyelim. Bakalım san mutfakta eşlik edecek, çok iyi ikili olacağınız o şef kim?
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1. Bir yemek programında olsan, hangi tarz yemekler yapardın?
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2. Yemek yaparken en önemli şey sence nedir?
3. Yemek tarifine göre mi yemek yapıyorsun?
4. Peki bu yemek sunumlarından hangisi tam olarak seni yansıtıyor?
5. Yemek yaparken hangisini kullanmayı daha çok seversin?
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