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Bir Parçaya Klarnet Dahil Olduğunda Bambaşka Bir Boyut Kazandığının Niteliğinde 12 Şarkı

etiket Bir Parçaya Klarnet Dahil Olduğunda Bambaşka Bir Boyut Kazandığının Niteliğinde 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 00:02

Bir şarkıya ne zaman klarnet girerse o zaman bizim dertler derya oluyor, bambaşka bir boyut kazanıyor... Eğer siz de o acıdan zevk alıyorsanız bu içerik tam size göre!

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1. Dedublüman x Can Kazaz - Bunca Yıl

2. Müslüm Gürses - Nilüfer

3. Dedublüman - Belki

4. Halil Sezai - Duyanlara Duymayanlara

5. Koray Avcı - Hoş Geldin

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6. ZAKKUM - Anason

7. Güliz Ayla - Bahsetmem Lazım

8. Murat Dalkılıç - Neyleyim İstanbulu

9. Sıla - Vur Kadehi Ustam

10. Merve Özbey - Usta

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11. Halil Sezai - İsyan

12. Yalın - İstanbul Benden Büyük

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