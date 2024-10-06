Bir Parçaya Klarnet Dahil Olduğunda Bambaşka Bir Boyut Kazandığının Niteliğinde 12 Şarkı
Bir Parçaya Klarnet Dahil Olduğunda Bambaşka Bir Boyut Kazandığının Niteliğinde 12 Şarkı
Bir şarkıya ne zaman klarnet girerse o zaman bizim dertler derya oluyor, bambaşka bir boyut kazanıyor... Eğer siz de o acıdan zevk alıyorsanız bu içerik tam size göre!
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1. Dedublüman x Can Kazaz - Bunca Yıl
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2. Müslüm Gürses - Nilüfer
3. Dedublüman - Belki
4. Halil Sezai - Duyanlara Duymayanlara
5. Koray Avcı - Hoş Geldin
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6. ZAKKUM - Anason
7. Güliz Ayla - Bahsetmem Lazım
8. Murat Dalkılıç - Neyleyim İstanbulu
9. Sıla - Vur Kadehi Ustam
10. Merve Özbey - Usta
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