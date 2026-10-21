“Bir Neslin Yükselişi” Sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde Açıldı

Gençlerin yurda döndüklerinde kalkınmada üstlendikleri sorumluluklar, serginin odak noktalarından birini oluşturuyor. Mezunların yurtdışındaki eğitimleri ile edindikleri bilgi birikimini yurda getirip kamu kurumlarının kadrolarını oluşturmaları, sanayi, tarım ve madencilik gibi alanlarda ilk milli yatırımlara öncülük etmeleri, Maden Tetkik ve Arama, Etibank, Karabük Demir Çelik ve Sümerbank gibi kurumlarda yöneticilik mertebesinde görevler üstlenmeleri, üniversite reformuyla çağdaş bilim dallarını Türkiye’ye getirmeleri, akademide yeni kürsüler açmaları, kamu laboratuvarlarının temellerini atmaları, sergi boyunca farklı noktalara yerleştirilmiş özgeçmiş kutuları içinde ziyaretçinin dikkatine sunuluyor.

Cumhuriyetin hem sanatçı hem sanat eğitmeni yetiştirme hedefiyle yurtdışına gönderdiği ve bugün Türk resminin ustaları arasında yer alan isimlere ait tablolar da ziyaretçilere Erken Cumhuriyet döneminde yurtdışı eğitim seferberliğinin kültürdeki yansımalarına dair ipuçları veriyor.