“Bir Neslin Yükselişi” Sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde Açıldı
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Kibele Sanat Galerisi’nin “Bir Neslin Yükselişi: Erken Cumhuriyet’te Yurtdışı Eğitim Seferberliği” sergisi, Cumhuriyet’in eğitim vizyonuyla yurtdışına gönderilen bir kuşağın vatanseverliğini, idealizmini ve ülkemizin gelişimine katkılarını anlatıyor.
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Ailelerin sakladığı hatıralarla bir kuşağın hikâyesi
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