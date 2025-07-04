Bir Mobil Uygulama Çıkarsan Bu Ne Olurdu?
Haydi hayal gücünü devreye sok! Çünkü bu testte kod yazmana gerek yok sadece kalbini ve karakterini ortaya koyman yeterli. Bir mobil uygulama çıkarsan bu ne olurdu? Bu testte, içindeki girişimci ruhu dışarı çıkarıyor ve sana özel bir mobil uygulama hayal ediyoruz. Ama öyle sıradan bir şey değil bu uygulama tam anlamıyla seni yansıtıyor. Hangi özelliğin öne çıkıyor, kimlere hitap ediyor? Hazırsan biraz eğlenmeye biraz da kendini keşfetmeye başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Yaşını seç bakalım.
3. Seni biraz tanıyalım. Arkadaşlarına seni sorsak nasıl anlatırlardı?
4. Günün hangi saati senin için en verimli, en yaratıcı zaman dilimi?
5. İlgi alanların arasında hangileri yer alıyor? En çok hangisi seni heyecanlandırıyor?
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6. Birine yardım etmen gerekse, hangisinde daha iyi yönlendirme yaparsın ya da sorun çözücü olursun?
7. Yeniliklere açık mısın? Yeni fikirlere, değişimlere ve farklılıklara nasıl bakarsın?
8. Yeni bir şey öğrenmek istediğinde hangi yolu tercih edersin?
9. Bir gün boyunca hiç internet erişimin olmasa en çok neyi özlersin?
Hayatı kolaylaştıran, düzen sevenlerin uygulaması!
Sosyal rüzgarlarla esen bir uygulama senin eserin olurdu!
İyiliğin dijital hali: Senin uygulaman sarılma gibi olurdu!
İç dünyanı yansıtan sessiz ama etkileyici bir uygulama!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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