onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Bir Kez Deneyince Bir Daha Vazgeçemeyeceğiniz 12 Farklı Kahvaltı Tarifi

etiket Bir Kez Deneyince Bir Daha Vazgeçemeyeceğiniz 12 Farklı Kahvaltı Tarifi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 19:01

Sabahları uyanmak zor ama kahvaltılar çoğumuzun güne enerjik ve mutlu başlamasının sebebi... Klasik peynir-zeytin ikilisinden sıkıldıysan ya da  biraz daha farklı ve lezzetli tarifler arıyorsan tam yerindesin! Bu listede bir kere yemekle tadına varamayacağın, birbirinden güzel tariflere ulaşabilirsin. Haydi göz at bakalım....

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kızarmış Tatlı Patates

1. Kızarmış Tatlı Patates

Hazırlanma Süre: 5 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 1 tatlı patates

  • Avokado dilimleri

  • Pul biber

  • Fıstık ezmesi

  • Muz 

  • Krem Peynir

  • Füme somon 

  • Humus

  • Çeri domates

Yapılışı:

1.Tatlı patatesleri 7 mm kalınlıkta olacak şekilde dilimleyin. Ardından bir fırça veya sprey ile yağlayın. 

2.Dilimleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a tek bir katman halinde dizin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 190 derecede çalıştırıp, 14 dakika pişirin.,

3.Patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve üzerine dilediğiniz ürünleri ekleyerek servis edin. Avokado dilimleri üzerine pul biber, fıstık ezmesi üzerine muz, krem peynir üzerine füme somon gibi çeşitlendirebilirsiniz. Afiyet olsun!

2. Ahududu Rulo Kek ve Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette

2. Ahududu Rulo Kek ve Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 40 gr tereyağı

  • 2 çay kaşığı pudra şekeri

  • 25 gr ahududu

  • 275 gr milföy hamuru

Yapılışı:

1.Ahududuları çatalla püre haline getirin, süzgeçten geçirin, çekirdeklerini çıkarın ve elde ettiğiniz püreyi tereyağı ve şekerle karıştırın.

2.Milföy hamurunu 8 cm x 25 cm'lik yufkalar halinde kesin. 

3. Hamurlara fırça yardımıyla ahududu karışımından sürün. Milföy hamurlarını sigara şeklinde sarın. Ruloyu uzunlamasına kesin. Hamuru rulo haline getirin, katmanların dış taraftan göründüğünden emin olun. Rulo halindeki hamuru muffin kabına alın.

4. Kapları Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve 160 derecede, 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 90 gr soğuk tereyağı

  • 90 gr un

  • 90 gr karabuğday unu

  • 2 çay kaşığı porçini mantar tozu

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • 50 gr Gruyere peyniri

  • 100 gr krem peyniri

  • 400 gr yabani mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küçük küpler halinde kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyin ve kumlu gibi bir kıvamda iyice karışana kadar 1 dakika boyunca darbeli ayarda çırpın. 

2. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. 

3. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyip zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

4. Soğuyan hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında 25 cm çapında açın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın tabanına yerleştirin. Üzerine peynir karışımını her iki yanında 4 cm'lik bir kenar bırakarak yayın, üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Boş kalan kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın. 

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'da hava hızı düşük olacak şekilde belirtilen ayarda çalıştırın. Afiyet olsun!

3. Baharat Soslu Çeri Domatesli Ekmek Salatası

3. Baharat Soslu Çeri Domatesli Ekmek Salatası

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 29 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr kırmızı çeri domates

  • 400 gr sarı çeri domates

  • 3 diş sarımsak

  • 3 yıldız anason

  • 1 çay kaşığı kakule tohumu

  • 1 çay kaşığı tarçın bitkisinin kurutulmuş çiçek tomurcuğu

  • 2 defne yaprağı

  • 3 ardıç kozalağı

  • 150 gr şeker kamışı şekeri

  • 200 ml ahududu sirkesi

  • 200 ml su

  • 200 gr keçi peyniri

  • 50 ml yoğun krema

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 rendelenmiş limon kabuğu

  • 100 gr tost ekmeği

  • 100 gr roka

Yapılışı:

1. Her bir domatesin tepesinde küçük bir çapraz kesik atın ve yaklaşık 15 saniye kaynar suya atıp ardından hemen çıkarın. Domatesleri buz banyosuna koyun ve kabuğunu soymak için domatesleri hafifçe sıkın. 

2. Bardakları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 10 dakika ıstın. 

3. Baharatları bir tavada yağsız olarak 3-4 dakika kısık ateşte hafifçe kavurun.

4. Bir tavada şeker kamışını ahududu sirkesi ve su ile karamelize edin. Kavrulmuş baharatları, sarımsağı ekleyin ve yaklaşık 5 dakika pişirin. 

5. Domatesleri bardaklara koyup sıcak şeker ve baharat karışımını üzerine dökün. Bardakları sıkıcı kapatın.

6. Bardakları belirtilen sıcaklık ve sürede ısıtın ve soğumaya bırakın. (15 dakika)

7. Keçi peynirini krema ile karıştırın. Deniz tuzu, limon sosu ve sarımsağı havanda karıştırarak macun haline getirin ve keçi peynirini baharatlayın. Tost küplerini yağ ve tuzla karıştırın ve belirtilen sıcaklıkta pişirin. (4 dakika)

8. Bütün malzemeleri karıştırın. Afiyet olsun!

4. Kahvaltılık Sufle

4. Kahvaltılık Sufle

Hazırlanma Süresi: 6 dakika

Pişirme Süresi: 9 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 2 orta boy yumurta

  • 2 yemek kaşığı krema

  • 1 kırmızı acı biber

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Maydanoz ve kırmızı biberi ince ince kıyın.

2. Yumurtayı bir kaba ekleyin ve krema, kıyılmış maydanoz ve kırmızı biberle çırpın. Karışımı ısıya dayanıklı ufak seramik kaselere yarıya kadar dökün. 

İpucu: Silikon muffin kapları da kullanabilirsiniz. 

3. Muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve belirtilen sıcaklıkta pişirin. Afiyet olsun!

5. Kuru Üzümlü Gözleme

5. Kuru Üzümlü Gözleme

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 2 muz

  • 3 orta boy yumurta

  • 50 gram kuru üzüm

  • 120 gram tam tahıllı buğday unu

  • 0.5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 ml soya içeceği

Yapılışı:

1. Muzu soyun ve orta boy bir kasede çatalla ezin. Muza üç adet yumurta ekleyin ve karıştırın.

2. Kuru üzüm, buğday unu, kabartma tozu ve soya sütünü ekleyin ve sertlik kalmayıncaya kadar her şeyi karıştırın.

3. Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'ın içine dökün ve belirtilen zaman ve sıcaklıkta pişirin. Gözleme piştikten sonra üzerine biraz bal dökün ve birkaç taze meyve ekleyin. Afiyet olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yulaf Ezmesi

6. Yulaf Ezmesi

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 120 gr kayısı

  • 100 gram yulaf ezmesi

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 150 ml badem süt

  • 1 yemek kaşığı yaban mersini

  • 1 yemek kaşığı badem

Yapılışı:

1. Kayısıları yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve kesin. Yulaf ezmesini karbonatla ve bitkisel sütle karıştırın.

2. Bademleri büyük büyük doğrayın. Bir kasede yulaf ezmesi karışımını kayısı, yaban mersini ve badem parçalarıyla karıştırın.

3. Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'a boşaltın ve belirtilen derecede pişirin. Yüzey kıtır ve altın renginde olduktan sonra kahvaltınız hazır, bu lezzetin keyfini çıkarın!

7. Menemen

7. Menemen

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 50 gr kırmızı sivri biber

  • 50 gr yeşil sivri biber

  • 100 gr çeri domates

  • 100 ml domates püresi

  • 150 gr yumurta

  • 2 çay kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. İlk önce Philips Çift Hazneli Airfryer'ın içine küp küp doğranmış biberleri içine yerleştirin ve çok az miktar sıvı yağ, tuz, karabiber ekledikten sonra karıştırın. 3 dakika, 195 derecede sotelenmeye bırakın.

2. Sotelenen biberleri karıştırın ve çeri domatesleri ekleyip tekrar karıştırın. 3 dakika, 195 derecede sotelemeye tekrar devam edin.

3. Domates püresi, tuz, karabiber ve iri bir tutam toz şeker ekleyip karıştırın. 3 dakika 195 derecede pişirin. Bu sefer hepsini çıkarın ve yumurta ekleyip karıştırın. 180 derece, 2 dakika daha pişirdikten sonra afiyet olsun...

8. Sebzeli Omlet ve Çırpılmış Tofu

8. Sebzeli Omlet ve Çırpılmış Tofu

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 100 gr kırmızı dolma biber

  • 100 gram kabak

  • 1 taze soğan

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 3 orta boy yumurta

  • 50 ml süt

  • 5 gram taze tarhun otu

  • 1 tutam öğütülmüş karabiber

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Kırmızı dolma biberi, yeşil kabağı yıkayın ve çok büyük olmayacak şekilde küp küp doğrayın. Yeşil soğanları da yıkayıp ince dilimler halinde doğrayın. Hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve yağ ekleyip iyice karıştırın. 5 dakika ve 180° olacak şekilde cihazı çalıştırın. 

2. Bu sırada tarhun otu yapraklarını yıkayıp incecik kıyın. Yumurtalarla sütü iyice çırpın, içine kıyılmış tarhun otu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

3. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra çırpılmış yumurta karışımını sebzelerin üzerine ekleyip karıştırın. 10 dakika, 180° olacak şekilde pişirin. 

Bu tarifi soğutmadan yemeyi ihmal etmeyin!

Çırpılmış Tofu

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr tofu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı besin mayası

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 2 tutam karabiber

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 60 ml soya içeceği

Yapılışı:

1. Tofuyu ellerinizle veya patates eziciyle iyice ufalayın. Kalan tüm malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın. Sonra da karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın.

2. Cihazdan çıkarıp istediğiniz şekilde servis edin afiyet olsun!

9. Bulut Yumurta

9. Bulut Yumurta

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler

  • 2 yumurta

  • 1 tuz

Yapılışı: 

1. Yumurtaları kırın ve yumurta aklarıyla sarılarını ayırın. Sarıları bir kenara koyun. Yumurta aklarını tuzla birlikte mikser kullanarak sert tepecikler oluşana kadar çırpın. 

Yumurta aklarını yağlanmış Philips Çift Hazneli Airfryer'a iki eşit tepecik olacak şekilde yayın. Kaşığın arkasını kullanarak her tümseğin ortasından bir oyuk açın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve 6 dakika, 170 derece olacak şekilde pişirin. 

3. Yumurta sarılarını her bir yumurta akı bulutunun üstündeki oyuklara dikkatlice yerleştirin ve cihazı 2 dakika, 170 derece olacak şekilde tekrar devam ettirin. Bulut yumurtaları hemen servis edin! :)

10. Patatesli Omlet

10. Patatesli Omlet

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 40 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 1 soğan

  • 600 gr patates

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 6 yumurta

Yapılışı:

1. Soğanı soyup ince ince dilimleyin. Patatesleri soyup yıkayın ve dilimleme aparatı kullanarak 3 mm kalınlığında ince ince dilimleyin. Mutfak havlusu ile kurulayın. İkisini de bir kaseye aktarın. Zeytinyağıyla tuzu ekleyip iyice karıştırın.

2. Patates ve soğan dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın her yerine eşit şekilde yerleştirin ve 30 dakika, 160 derece olacak şekilde pişirin. 

3. Bu sırada yumurtaları hafifçe çırpın. Çırpılmış yumurtaları patateslerin üzerine eşitçe dökün ve hafifçe karıştırın. 10 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

4. Piştikten sonra patatesli omleti bir tabağa ters çevirmeden önce soğumaya bırakın. Afiyet Olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın