Bir Kez Deneyince Bir Daha Vazgeçemeyeceğiniz 12 Farklı Kahvaltı Tarifi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika
Pişirme Süresi: 15 dakika
Pişirme Derecesi: 160°
Malzemeler
Yapılışı:
1.Ahududuları çatalla püre haline getirin, süzgeçten geçirin, çekirdeklerini çıkarın ve elde ettiğiniz püreyi tereyağı ve şekerle karıştırın.
2.Milföy hamurunu 8 cm x 25 cm'lik yufkalar halinde kesin.
3. Hamurlara fırça yardımıyla ahududu karışımından sürün. Milföy hamurlarını sigara şeklinde sarın. Ruloyu uzunlamasına kesin. Hamuru rulo haline getirin, katmanların dış taraftan göründüğünden emin olun. Rulo halindeki hamuru muffin kabına alın.
4. Kapları Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve 160 derecede, 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!
Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette
Pişirme Süresi: 20 dakika
Pişirme Derecesi: 180°
Malzemeler
Yapılışı:
1. Tereyağını küçük küpler halinde kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyin ve kumlu gibi bir kıvamda iyice karışana kadar 1 dakika boyunca darbeli ayarda çırpın.
2. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
3. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyip zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.
4. Soğuyan hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında 25 cm çapında açın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın tabanına yerleştirin. Üzerine peynir karışımını her iki yanında 4 cm'lik bir kenar bırakarak yayın, üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Boş kalan kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın.
5. Philips Çift Hazneli Airfryer'da hava hızı düşük olacak şekilde belirtilen ayarda çalıştırın. Afiyet olsun!
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