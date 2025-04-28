Bir Kez Deneyince Bir Daha Vazgeçemeyeceğiniz 12 Farklı Kahvaltı Tarifi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

40 gr tereyağı

2 çay kaşığı pudra şekeri

25 gr ahududu

275 gr milföy hamuru

Yapılışı:

1.Ahududuları çatalla püre haline getirin, süzgeçten geçirin, çekirdeklerini çıkarın ve elde ettiğiniz püreyi tereyağı ve şekerle karıştırın.

2.Milföy hamurunu 8 cm x 25 cm'lik yufkalar halinde kesin.

3. Hamurlara fırça yardımıyla ahududu karışımından sürün. Milföy hamurlarını sigara şeklinde sarın. Ruloyu uzunlamasına kesin. Hamuru rulo haline getirin, katmanların dış taraftan göründüğünden emin olun. Rulo halindeki hamuru muffin kabına alın.

4. Kapları Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve 160 derecede, 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

90 gr soğuk tereyağı

90 gr un

90 gr karabuğday unu

2 çay kaşığı porçini mantar tozu

2 yemek kaşığı soğuk su

50 gr Gruyere peyniri

100 gr krem peyniri

400 gr yabani mantar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tutam tuz

4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küçük küpler halinde kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyin ve kumlu gibi bir kıvamda iyice karışana kadar 1 dakika boyunca darbeli ayarda çırpın.

2. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

3. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyip zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

4. Soğuyan hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında 25 cm çapında açın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın tabanına yerleştirin. Üzerine peynir karışımını her iki yanında 4 cm'lik bir kenar bırakarak yayın, üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Boş kalan kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'da hava hızı düşük olacak şekilde belirtilen ayarda çalıştırın. Afiyet olsun!