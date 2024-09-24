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Bir Döneme Damga Vuran Efsane Şarkıcı Alpay'ın Son Hali Sevenlerini Üzdü

Bir Döneme Damga Vuran Efsane Şarkıcı Alpay'ın Son Hali Sevenlerini Üzdü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.09.2024 - 12:32

'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' şarkılarıyla tanınan şarkıcı Alpay, Bodrum'daki evinde böyle görüntülendi.

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"Eylül'de gel", "Fabrika kızı" gibi şarkılarıyla bilinen sanatçı Alpay, uzun süredir Bodrum'daki evinde sakin bir hayat yaşıyor.

"Eylül'de gel", "Fabrika kızı" gibi şarkılarıyla bilinen sanatçı Alpay, uzun süredir Bodrum'daki evinde sakin bir hayat yaşıyor.

En son geçtiğimiz yıl "Şarkılar Seni Söyler" programına konuk olan 89 yaşındaki sanatçının stüdyodaki koltuktan kalkmayarak şarkı söylemesi dikkat çekmişti.

En son geçtiğimiz yıl "Şarkılar Seni Söyler" programına konuk olan 89 yaşındaki sanatçının stüdyodaki koltuktan kalkmayarak şarkı söylemesi dikkat çekmişti.

Sosyal medya fenomeni Murad Salahlı, ünlü şarkıcıyı Bodrum'daki evinde ziyaret etti ve Alpay'ın son halini sevenleriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Murad Salahlı, ünlü şarkıcıyı Bodrum'daki evinde ziyaret etti ve Alpay'ın son halini sevenleriyle paylaştı.

Alpay bir video aracılığıyla sevenlerine böyle selam gönderdi.

Alpay bir video aracılığıyla sevenlerine böyle selam gönderdi.
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