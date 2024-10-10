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Bir Daha Hiçbir Şey Aynı Olmayacak Dedirtecek ve İliklerine İşleyecek 12 Şarkı

etiket Bir Daha Hiçbir Şey Aynı Olmayacak Dedirtecek ve İliklerine İşleyecek 12 Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 22:13

Bazı şarkılar var ki, sadece dinlemekle kalmazsın, seni alır götürür, derinlere işler ve bir daha asla eski sen olamazsın. Öyle bir hissiyat yaratır ki, sanki içindeki her şeyi ortaya çıkarır, bazen mutlu eder, bazen de darmadağın. İşte o şarkılardan bir liste hazırladık. Dinledikçe ruhuna işleyip 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedirtecek 12 şarkı karşında!

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1. Nasıl Derler Bilirsin - Sevilmemişim

2. Redd - Her Neyse

3. Cem Karaca - Sen De Başını Alıp Gitme

4. Candan Erçetin - Yalan

5. Emre Aydın - Beni Vurup Yerde Bırakma

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6. Duman - Kolay Değildir

7. Nazan Öncel - Beni Hatırla

8. Sezen Aksu - Sorma

9. Yasemin Mori - Aslında Bir Konu Var

10. FarDas - Kuytudayım

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11. Gevende - Ağlaya Ağlaya

12. Pilli Bebek - Kızım

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