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Bıçaklı Saldırgan Önüne Çıkan Herkesi Bıçakladı!

Bıçaklı Saldırgan Önüne Çıkan Herkesi Bıçakladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.08.2024 - 20:56

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, yarım saat içerisinde 4 kişiyi bacaklarından bıçakla yaralayıp, kayıplara karıştı. Yaralılar, tedaviye alındı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştığı T.U.’yu (17) bıçakladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştığı T.U.’yu (17) bıçakladı.

T.U.’yu bıçaklayan saldırgan yaklaşık 10 dakika sonra 200 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde 1 kişiyi, ardından 250 metre ilerisinde bulunan Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki kafede oturan 1 kişiyi ve yine Pertev Paşa Caddesi’nde 1 kişiyi bıçakladı.

T.U.’yu bıçaklayan saldırgan yaklaşık 10 dakika sonra 200 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde 1 kişiyi, ardından 250 metre ilerisinde bulunan Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki kafede oturan 1 kişiyi ve yine Pertev Paşa Caddesi’nde 1 kişiyi bıçakladı.

Toplam 4 kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı olayda yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Toplam 4 kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı olayda yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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