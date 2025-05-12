Bi'Talih Anneler Günü Koşusu’nda Hem Heyecan Vardı Hem Yenilik!
Türkiye Jokey Kulübü’nün yasal bayisi Bi'Talih, 2025 yılı boyunca adını taşıyan 11 prestijli koşudan üçüncüsünü, 11 Mayıs 2025 Pazar günü, “Bi'Talih Anneler Günü Koşusu” adıyla gerçekleştirdi. Anneler Günü’ne özel olarak Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen yarış, hem duygusal hem de teknolojik açıdan unutulmaz anlara sahne oldu.
Koşuya toplam 12 safkan katıldı. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışta, jokeyi Vedat Abiş idaresinde LAVENDER isimli safkan birinciliği elde etti. Şenlik havasında geçen etkinliği yaklaşık 10.000 yarışsever tribünlerden canlı olarak izledi.
Yarışa 360 Derece Bakış!
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