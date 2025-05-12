Bi'Talih Anneler Günü Koşusu’nda Hem Heyecan Vardı Hem Yenilik!

Bi'Talih, daha önce Akdeniz Derbisi'nde başlattığı jokey kask kamerası uygulamasını bu kez bir adım ileri taşıyarak, jokeylerin kasklarına 360 derece kameralar yerleştirdi. Bu özel teknoloji sayesinde izleyiciler, yarışın heyecanını sadece dışarıdan değil, adeta içinden hissederek deneyimleme şansı buldu.

Jokey gözünden görüntülerle yarışın temposu, rakiplerle mücadele ve virajlardaki hamleler izleyiciye aktarılırken, bu yenilik Bi'Talih’in yarış deneyimini teknolojiyle nasıl buluşturduğunun güçlü bir göstergesi oldu.

Bi'Talih Etkisi: Etkinlikler Renk Kattı

Bi'Talih, sadece pistte değil, Veliefendi Hipodromu’nun dört bir yanında kurduğu renkli alanlarla da yarışseverlerin ilgisini topladı. Yarış gününe özel hazırlanan oyunlar ve interaktif etkinlikler ve bonuslu oyunlarla katılımcılar, yarış heyecanının yanında keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.